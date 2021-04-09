«Республика для Вас родная»: расшифровка беседы Путина и Меняйло

Меняйло: Владимир Владимирович, я готов к работе. Вы же знаете, Владимир Владимирович, что задача, которую Вы поставите, я всегда готов к ее выполнению. Спасибо за оказанное доверие. Я постараюсь сделать всё, чтобы его оправдать.

Путин: Республика для Вас не чужая, родная, по сути. Как Вы видите ближайшие задачи?

Меняйло: Владимир Владимирович, я никогда не терял, как и все мы, наверное, связь со своей малой родиной, поэтому знаю обстановку в республике, знаю ее состояние, знаю потенциал, который есть, естественно, и те проблемы, которые сегодня есть не только в Республике Северная Осетия — Алания.

Потенциал в республике есть по многим направлениям, само географическое положение, климатические условия, наличие рекреационных зон, наличие природных запасов и ресурсов даёт возможность развивать эти направления, в частности санаторно-курортное направление, которое когда-то в Советском Союзе было сильно развито, туризм, в своё время туристическая отрасль тоже была очень сильно развита, агропромышленный комплекс. Понятно, что вспышка коронавирусной инфекции показала слабые места и проблемы в системе здравоохранения. Эти направления станут приоритетными и основными в работе органов власти Республики Северная Осетия — Алания.