В новосибирском суде повторно рассмотрели жалобу по делу об отравлении Навального. Его адвокат рассказал, что планирует делать дальше

Сегодня, 20 февраля, Новосибирский суд вновь признал законными действия Западно-Сибирского управления СК РФ на транспорте, которое отказалось проводить проверку по факту отравления Алексея Навального. При этом апелляционная инстанция ранее отменила такое же решение.



— 20 февраля 2021 года постановлением Ленинского районного суда Новосибирска жалоба Вячеслава Гимади, действующего в интересах Алексея Навального, о признании незаконным бездействия должностных лиц Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации оставлена без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе суда.