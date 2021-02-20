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В новосибирском суде повторно рассмотрели жалобу по делу об отравлении Навального. Его адвокат рассказал, что планирует делать дальше

В ФБК не согласны с решением

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Ранее апелляционная инстанция отменила аналогичное решение

Ранее апелляционная инстанция отменила аналогичное решение

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Сегодня, 20 февраля, Новосибирский суд вновь признал законными действия Западно-Сибирского управления СК РФ на транспорте, которое отказалось проводить проверку по факту отравления Алексея Навального. При этом апелляционная инстанция ранее отменила такое же решение.

— 20 февраля 2021 года постановлением Ленинского районного суда Новосибирска жалоба Вячеслава Гимади, действующего в интересах Алексея Навального, о признании незаконным бездействия должностных лиц Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации оставлена без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Алексея Навального Вячеслав Гимади еще в августе требовал от СК возбуждения уголовного дела по факту покушения на жизнь политика. В разговоре с НГС он прокомментировал очередное решение Ленинского районного суда Новосибирска:

— Ленинский суд принял по существу такое же решение, как и при первом рассмотрении. Несмотря на то, что СК был обязан принять процессуальное решение в порядке ст. 144–145 УПК РФ по заявлению в течение 30 суток и его не принял, суд всё равно не стал его обязывать рассматривать заявление. Мы не согласны и обжалуем в Новосибирский областной суд.

В начале недели Новосибирский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда об отказе следственного управления СК на транспорте рассматривать заявление Вячеслава Гимади — адвоката Алексея Навального.

В конце декабря издание The Insider опубликовало расследование, в котором назвало имена сотрудников спецслужб, вероятно, причастных к спецоперации по отравлению Алексея Навального в Томске. Это восемь оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ, или в/ч 34435). Позже Алексей Навальный позвонил одному из этих мужчин — видео разговора появилось на YouTube.

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Алексей Навальныйапелляциясуд
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