«Отработал без выходных»: новосибирец три недели мыл сауны в элитном отеле на Манжероке — зарплата ему так и не пришла

Мужчина устраивался «по знакомству», и не знает, как получить заработанные деньги Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Житель Новосибирска Максим Раскулин заявил, что отработал в курорт-отеле «Манжерок», который расположен на Алтае, почти 3 недели но не получил расчета. Ни с чем парень вернулся в Новосибирск и нашел других пострадавших. Ситуацию прокомментировали в курорт-отеле, кроме того свою позицию высказали подрядчик, а также субподрядчик, нанимавший людей на работу.



Жалобы работника

Новосибирец Максим рассказал, что работал в службе клининга в апреле, он занимался очисткой и уборкой саун.

Манжерок — пятизвездочный отель, построенный Сбером у горы Синюхи. Там же расположен горнолыжный курорт Манжерок. Это самый крупный объект такого рода за Уралом и самая дорогая гостиница: цены на номер там начинаются от 25 тысяч рублей за ночь

— Со мной произошла неприятная ситуация. Я устроился работать в пятизвёздочный отель «Манжерок» в Горном Алтае, который построил Герман Греф. Приехал туда в апреле, деньги обещали каждую неделю по 2300 за смену. Через неделю говорят — дадим через пару дней, потом начались эти «завтраки». Я отработал почти три недели без выходных — 17 дней, денег так и не увидел. Когда кончились свои деньги, уехал обратно в Новосибирск, — рассказал Максим. По его словам, по телефонам ему отвечают, что не видят их непосредственного руководителя. Хотя, уверяет Максим, другие люди ее видят постоянно. Трубки, по словам мужчины, руководитель не берет с 8 мая.



— Нас больше 10 человек, кому они не выдали зарплату — люди из Барнаула, Новосибирска, Республики Алтай. День в этом отеле стоит более 30 тысяч, а то, что люди там работали, так даже эти копейки отдавать не хотят, — сетует новосибирец.



Осложняет ситуацию, по словам Максима, то, что коллектив набирали по знакомству, без официального оформления. Каждый свой выход на работу новосибирец может подтвердить только росписью в табеле (копия есть в распоряжении редакции). Как получить заработанные деньги, Максим и его бывшие коллеги не знают. Мужчина знает, что компания, которая им должна называлась «Аутсорс АПП».



Что говорят сотрудники курорта

В курорт-отеле «Манжерок» НГС рассказали, что не имеют отношения к этому скандалу — на курорте работает куча подрядчиков и субподрядчиков, а персонал непосредственно отеля весь трудоустроен официально.



— На курорте у нас именно территориально работает порядка 30 организаций, и я не понимаю, о какой организации идет речь, о каком непосредственно руководителе идет речь. Это может быть как и объективная информация, так и не объективная, потому что здесь на субподряде очень много организаций. Работодатель, скорее всего, какое-то частное лицо. Скорее всего, субподрядчик. Мы им оплачиваем, а потом они сами ведут финансовую деятельность, — сообщила НГС руководитель по внешним коммуникациям Всесезонного курорта «Манжерок» Айсулу Кыйгасова.



Мнение подрядчика

Представители подрядчика — «Алтайский парк приключений» или «Аутсорс АПП» сообщили редакции НГС, что нанимали субподрядчика, и все вопросы нужно направлять к нему.

По данным «Контур. Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Алтайский парк приключений» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в августе 2017 года в Горно-Алтайске. Учредители — Татьяна Шило и Руслан Абдуллаев (по 50%). Генеральный директор — Анна Белоус. По данным сервиса, в 2023 год предприятие заработало 90,8 миллиона рублей, чистая прибыль составила 2,9 миллиона рублей. Основная деятельность компании — в сфере организации отдыха и развлечений.



— Эти люди работали на наш субподряд — Чечерова Татьяна Сергеевна, которой мы непосредственно выплачиваем деньги по акту выполненных работ. За апрель с нашей стороны деньги были выплачены. Непосредственный расчет этих сотрудников осуществляет сама Татьяна, — сообщили в компании.



Позиция субподрядчика

Субодрядчиком на клининговых работах в саунах отеля выступала в том числе компания ООО «ФениТа». Руководитель компании Татьяна Чечерова рассказала НГС свою точку зрения происходящего.



По данным «Контур. Фокус», ООО «ФениТа» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в марте 2022 года в Барнауле. Однако, по результатам проверки ФНС 28.02.2024 года, эти сведения не достоверны. Учредителем и генеральным директором является Чечерова Татьяна Сергеевна. Данных о финансовой деятельности предприятия за 2023 год нет. Основная деятельность — общая уборка зданий. По данным на февраль 2024 года у предприятия есть задолженность по налогам в размере 61,2 тысячи рублей. Также имеется несколько исполнительных производств за апрель — май 2024 года. Суммы взыскания касаются выплаты заработной платы и составляют 171 тысячу рублей.



— Этих людей невозможно никак идентифицировать, помимо паспортных данных больше ничего у них нет. Нет реквизитов для оплаты. Никакие данные для банковского перевода ими не были предоставлены, оплату через «Почту России» по адресу регистрации мы не производим. Дозвониться неоднократно у меня им не получилось. У них есть номера мобильных телефонов, на которые они не отвечают, либо трубка снимается человеком нетрезвым, или противоположенного пола. И количество отработанных дней, ими заявленное за апрель, не соответствует. Оплата производилась на основании табеля, — сообщила НГС Татьяна Чечерова.



Татьяна отметила: в ее штате работает больше 120 человек, и проблем с задолженностью по зарплате в компании никогда не было. Люди, уверяет Татьяна, вовремя получают деньги за труд, а производится оплата не ежедневно, а по Налоговому и Гражданскому кодексу.



— Мы их ищем уже на протяжении двух недель. Это точно не наша вина, а исключительно их зона ответственности — почему они при трудоустройстве не предоставили банковские реквизиты? Заработная плата у нас выплачивается либо в кассе предприятия, либо безналичной оплатой. Мы их за весь период ни разу не видели, но в то же время они почему-то куда-то бегут, жалуются на нас. Ну, нажалуются себе на уголовную статью, — заключила руководитель.



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