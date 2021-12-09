Коллеги постоянно предлагают открыть шампанское: выяснилось, почему новосибирцы плохо работают в декабре

В декабре новосибирцы работают хуже, чем в другие месяцы года — к такому выводу пришли аналитики Исследовательского центра «Зарплата.ру», которые с 3 по 7 декабря опросили около двух тысяч респондентов, половина которых — из Новосибирска.



— В декабре 46% новосибирцев работают хуже обычного. При этом в большей степени страдает эффективность у женщин (64%), чем у мужчин (36%), потому что они чаще заняты в новогодних приготовлениях, — отметили аналитики. — Кроме подготовки к празднику среди основных причин, которые мешают новосибирцам работать в декабре — невозможность сосредоточиться перед долгими выходными, необходимость поздравлять партнеров или коллег, расслабленная обстановка и всеобщее нежелание добросовестно выполнять свои обязанности в декабре.