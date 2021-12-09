Коллеги постоянно предлагают открыть шампанское: выяснилось, почему новосибирцы плохо работают в декабре

В декабре новосибирцы работают хуже, чем в другие месяцы года — к такому выводу пришли аналитики Исследовательского центра «Зарплата.ру», которые с 3 по 7 декабря опросили около двух тысяч респондентов, половина которых — из Новосибирска.
— В декабре 46% новосибирцев работают хуже обычного. При этом в большей степени страдает эффективность у женщин (64%), чем у мужчин (36%), потому что они чаще заняты в новогодних приготовлениях, — отметили аналитики. — Кроме подготовки к празднику среди основных причин, которые мешают новосибирцам работать в декабре — невозможность сосредоточиться перед долгими выходными, необходимость поздравлять партнеров или коллег, расслабленная обстановка и всеобщее нежелание добросовестно выполнять свои обязанности в декабре.
По данным исследования, 31% респондентов признались, что перед Новым годом им сложно фиксироваться на работе, потому что все мысли только о предстоящем отдыхе. 18% сотрудников вынуждены тратить время на поездки для поздравлений партнеров. 15% придумывают и закупают эти подарки. 13% отвлекаются на покупку подарков для близких, а 7% признались, что их отвлекают коллеги, которые постоянно предлагают открыть шампанское. Затруднились с ответом — 16% опрошенных. Кстати, 11% респондентов ответили, что хотели бы полностью отменить празднование Нового года на работе.
Так, 31% респондентов признались, что перед Новым годом им сложно фиксироваться на работе — все мысли только о долгожданном отдыхе, 18% сотрудников вынуждены тратить время на поездки и поздравления партнеров, еще 15% сотрудников придумывают и покупают подарки партнерам, 13% не могут перестать думать о том, хватит ли денег на подарки родным и близким, 7% отвлекают коллеги, постоянно желающие отпраздновать грядущие события с шампанским. Затруднились с ответом 16% опрошенных.
Как правило, за две недели до Нового года компании должны утвердить графики отпусков на следующий год — недавно кадровики рассказали, в какие дни выгоднее всего брать отпуск в 2022 году. А в преддверии новогодних корпоративов стилисты показали, в какой одежде туда лучше не приходить.