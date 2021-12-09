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Отдохнуть и заработать: выбираем лучший месяц для отпуска в 2022 году

Календарь выгоды по месяцам

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Осталось совсем мало времени, чтобы забить себе самый выгодный месяц для отпуска

Осталось совсем мало времени, чтобы забить себе самый выгодный месяц для отпуска

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За две недели до Нового года (то есть вот уже совсем скоро) компании должны будут утвердить графики отпусков на следующий год, так что если вы еще не определились со временем отдыха — пора бы это сделать. От того, когда именно вы решите отдыхать, зависят не только планы на сам отпуск, но и его продолжительность, и размер отпускных. Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться, как выбрать максимально подходящее время для отдыха с учетом ваших приоритетов.

Стоит начать с того, что строго говоря, начальство не обязано спрашивать человека, когда он хочет отдыхать — по закону график составляет работодатель.

— По общему правилу, работодатель определяет время отпуска сам, нигде не сказано, что он должен спрашивать мнения работников, — юрист-партнер, эксперт по трудовому праву в SuperJob Александр Южалин. — Большинство работников обязаны соблюдать график отпусков или договариваться с работодателем о переносе, но есть категории, которые имеют право уйти в отпуск в любое время вне зависимости от того, как составит график работодатель. Это семейные работники с тремя и более детьми, несовершеннолетние, ликвидаторы чернобыльской аварии, почетные доноры. Отпуск совместителя также должен быть предоставлен одновременно с основным местом работы.

К счастью, многие организации идут навстречу сотрудникам и мнения спрашивают, так что давайте выбирать. Тем более, что выбор предстоит непростой: нужно решить, что вам важнее: отдохнуть подольше или получить побольше? И то и другое можно сделать в рамках положенных 28 дней.

Март самый оптимальный месяц для отдыха в 2022 году — тут и праздничный день есть, и рабочих дней достаточно

Март самый оптимальный месяц для отдыха в 2022 году — тут и праздничный день есть, и рабочих дней достаточно

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Если хотите выиграть в деньгах, то запомните: чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег вы получите. Например, в 2022 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней) и мае (18 рабочих дней).

— Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе, — объясняет юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Отпускные считают по среднему дневному заработку, который делится на календарные, а не рабочие дни. Поэтому стоимость одного дня отпуска меньше, чем стоимость одного рабочего дня. Если совсем просто, что средний дневной заработок — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска.

— Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три средних заработка. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже, — говорит Татьяна Нечаева.

Посчитаем. Предположим, ваш оклад составляет 30 тысяч рублей, а еще вам платят новогоднюю премию — тринадцатую зарплату в том же размере. То есть годовой доход мы получаем 390 тысяч рублей, а средний дневной заработок — 1109 рублей. Если вы возьмете в январе 5 дней отпуска с понедельника по пятницу, то ваши отпускные за этот период составят 5 545 рубля, при этом из оклада вычтут 9 375 рублей. Если же пойти в аналогичный отпуск в августе, отпускные будут те же, но из оклада вычтут уже 6 521 рублей, а не 9 375.

Если же премии вы получаете чаще, чем раз в год — средний дневной заработок может оказаться и выше, чем зарплата за день в каком-то месяце. Чем больше размер премий в течение года — тем больше и отпускные.

— Иная ситуация у тех, кто получает не оклад, а так называемую часовую тарифную ставку — это немного другая история. Тут плюс-минус разницы не будет, потому что у такого работника стоимость часа от месяца к месяцу не меняется, — уточняет Александр Южалин.

Если вам важна в первую очередь не материальная выгода, а возможность провести больше времени на отдыхе, то есть несколько вариантов. Во-первых, есть категории работников, которым положен продленный отпуск — проверьте, может быть и вы к ним относитесь. Список не так уж и короток:

Если к этим категориям людей не относитесь, то оснований увеличивать отпуск нет. Чтобы продлить время отдыха, многие стараются поделить отпуск по частям года и приурочить его к продолжительным праздникам — тут, разумеется, традиционно лидируют май и январь — те месяцы, когда наименее выгодно идти в отпуск с материальной точки зрения. Но тут каждый сам определяется что ему важнее: отдохнуть или не потерять в деньгах. Или можно договориться с начальством и взять не всю неделю, а дни между выходными — получается, что потратили пять дней отпуска, а отдохнули девять.

Календарь выходных и рабочих дней в 2022 году

Календарь выходных и рабочих дней в 2022 году

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Есть и другие методы получить дополнительные дни к отпуску. Например, сдать кровь. По закону донору крови полагается два дня отгула — день сдачи крови и день после него на восстановление. Если человек в эти дни работал, то потом может отгулять их, когда потребуется.

Если вы заболели в отпуске, то не нужно думать, что так удачно совпало — есть время отлежаться. Берите больничный, и дни, которые вы проболели, прибавятся к отпуску. И полечитесь нормально, и отдохнете.

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