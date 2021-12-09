Отдохнуть и заработать: выбираем лучший месяц для отпуска в 2022 году

— Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе, — объясняет юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.



Отпускные считают по среднему дневному заработку, который делится на календарные, а не рабочие дни. Поэтому стоимость одного дня отпуска меньше, чем стоимость одного рабочего дня. Если совсем просто, что средний дневной заработок — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска.



— Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три средних заработка. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже, — говорит Татьяна Нечаева.



Посчитаем. Предположим, ваш оклад составляет 30 тысяч рублей, а еще вам платят новогоднюю премию — тринадцатую зарплату в том же размере. То есть годовой доход мы получаем 390 тысяч рублей, а средний дневной заработок — 1109 рублей. Если вы возьмете в январе 5 дней отпуска с понедельника по пятницу, то ваши отпускные за этот период составят 5 545 рубля, при этом из оклада вычтут 9 375 рублей. Если же пойти в аналогичный отпуск в августе, отпускные будут те же, но из оклада вычтут уже 6 521 рублей, а не 9 375.

