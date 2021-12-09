Отдохнуть и заработать: выбираем лучший месяц для отпуска в 2022 году

За две недели до Нового года (то есть вот уже совсем скоро) компании должны будут утвердить графики отпусков на следующий год, так что если вы еще не определились со временем отдыха — пора бы это сделать. От того, когда именно вы решите отдыхать, зависят не только планы на сам отпуск, но и его продолжительность, и размер отпускных. Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться, как выбрать максимально подходящее время для отдыха с учетом ваших приоритетов.
Стоит начать с того, что строго говоря, начальство не обязано спрашивать человека, когда он хочет отдыхать — по закону график составляет работодатель.
— По общему правилу, работодатель определяет время отпуска сам, нигде не сказано, что он должен спрашивать мнения работников, — юрист-партнер, эксперт по трудовому праву в SuperJob Александр Южалин. — Большинство работников обязаны соблюдать график отпусков или договариваться с работодателем о переносе, но есть категории, которые имеют право уйти в отпуск в любое время вне зависимости от того, как составит график работодатель. Это семейные работники с тремя и более детьми, несовершеннолетние, ликвидаторы чернобыльской аварии, почетные доноры. Отпуск совместителя также должен быть предоставлен одновременно с основным местом работы.
К счастью, многие организации идут навстречу сотрудникам и мнения спрашивают, так что давайте выбирать. Тем более, что выбор предстоит непростой: нужно решить, что вам важнее: отдохнуть подольше или получить побольше? И то и другое можно сделать в рамках положенных 28 дней.
Если хотите выиграть в деньгах, то запомните: чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег вы получите. Например, в 2022 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней) и мае (18 рабочих дней).
— Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе, — объясняет юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Отпускные считают по среднему дневному заработку, который делится на календарные, а не рабочие дни. Поэтому стоимость одного дня отпуска меньше, чем стоимость одного рабочего дня. Если совсем просто, что средний дневной заработок — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска.
— Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три средних заработка. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже, — говорит Татьяна Нечаева.
Посчитаем. Предположим, ваш оклад составляет 30 тысяч рублей, а еще вам платят новогоднюю премию — тринадцатую зарплату в том же размере. То есть годовой доход мы получаем 390 тысяч рублей, а средний дневной заработок — 1109 рублей. Если вы возьмете в январе 5 дней отпуска с понедельника по пятницу, то ваши отпускные за этот период составят 5 545 рубля, при этом из оклада вычтут 9 375 рублей. Если же пойти в аналогичный отпуск в августе, отпускные будут те же, но из оклада вычтут уже 6 521 рублей, а не 9 375.
Если же премии вы получаете чаще, чем раз в год — средний дневной заработок может оказаться и выше, чем зарплата за день в каком-то месяце. Чем больше размер премий в течение года — тем больше и отпускные.
— Иная ситуация у тех, кто получает не оклад, а так называемую часовую тарифную ставку — это немного другая история. Тут плюс-минус разницы не будет, потому что у такого работника стоимость часа от месяца к месяцу не меняется, — уточняет Александр Южалин.
Если вам важна в первую очередь не материальная выгода, а возможность провести больше времени на отдыхе, то есть несколько вариантов. Во-первых, есть категории работников, которым положен продленный отпуск — проверьте, может быть и вы к ним относитесь. Список не так уж и короток:
- несовершеннолетние — 31 календарный день;
- инвалиды — 30 календарных дней;
- педагоги — 42 или 56 дней в зависимости от места работы;
- медработники из списка Минтруда — 36 рабочих дней;
- чиновники — 30 календарных дней;
- кандидаты и доктора наук — 36 и 48 дней соответственно;
- прокуроры, таможенники, силовики и судьи — 30 календарных дней;
- спасатели — от 30 до 40 суток в зависимости от стажа;
- люди, работающие с химическим оружием, — 49 или 56 календарных дней в зависимости от квалификации.
Если к этим категориям людей не относитесь, то оснований увеличивать отпуск нет. Чтобы продлить время отдыха, многие стараются поделить отпуск по частям года и приурочить его к продолжительным праздникам — тут, разумеется, традиционно лидируют май и январь — те месяцы, когда наименее выгодно идти в отпуск с материальной точки зрения. Но тут каждый сам определяется что ему важнее: отдохнуть или не потерять в деньгах. Или можно договориться с начальством и взять не всю неделю, а дни между выходными — получается, что потратили пять дней отпуска, а отдохнули девять.
Есть и другие методы получить дополнительные дни к отпуску. Например, сдать кровь. По закону донору крови полагается два дня отгула — день сдачи крови и день после него на восстановление. Если человек в эти дни работал, то потом может отгулять их, когда потребуется.
Если вы заболели в отпуске, то не нужно думать, что так удачно совпало — есть время отлежаться. Берите больничный, и дни, которые вы проболели, прибавятся к отпуску. И полечитесь нормально, и отдохнете.