«За 30 тысяч нужно жить в школе»: честный рассказ молодой учительницы о своей работе

Чтобы стать учителем, нужно отучиться в университете или в техникуме/колледже. Я склонна считать, что если вы действительно хотите работать, например, учителем начальных классов, то стоит идти получать среднее профессиональное образование — там очень много практики. Вы придете в школу уже с пониманием того, что вас ждет. Качеств, которые нужны учителю, можно перечислить очень много, но самое важное для педагога — терпение, как бы примитивно это ни звучало.



У меня два классных руководства — среднее звено и «началка». Не скажу, что очень сложно работать с детьми. Я молодая, и мы от этого «на одной волне». Современные дети — это такие дети, с которыми совдеповские (времен СССР. — Прим. ред.) манеры обучения и воспитания не работают. Их не получится так же «дрессировать», с ними нужно просто разговаривать. Мне очень нравится, когда дети «накосячат» и потом искренне извиняются за свое поведение, будь то ситуации с учителем или одноклассниками. Бывают и типичные забавные истории, вроде «пришел в школу без рюкзака». Но все решаемо.