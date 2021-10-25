«За 30 тысяч нужно жить в школе»: честный рассказ молодой учительницы о своей работе

Новосибирский педагог перечислила, что нужно делать за зарплату в 30 тысяч
Это вам не блогер — цикл авторских колонок, в котором мы рассказываем о людях, зарабатывающих далеко за пределами интернета. В этот раз подробностями своей работы поделилась молодая учительница начальных классов. Она считает, что родителям надо следить за своим поведением, а пожилым преподавателям — не поучать коллег. Из личных соображений девушка попросила опубликовать свой рассказ анонимно. Далее — от первого лица.
В профессию пришла почти четыре года назад очень просто — на что училась, там и пригодилась. Я получила среднее профессиональное образование, далее поступила на заочное, чтобы получить высшее образование, затем пошла работать. Эту профессию выбрала, потому что хотелось работать именно в такой сфере, было вдохновение, запал...
Чтобы стать учителем, нужно отучиться в университете или в техникуме/колледже. Я склонна считать, что если вы действительно хотите работать, например, учителем начальных классов, то стоит идти получать среднее профессиональное образование — там очень много практики. Вы придете в школу уже с пониманием того, что вас ждет. Качеств, которые нужны учителю, можно перечислить очень много, но самое важное для педагога — терпение, как бы примитивно это ни звучало.
У меня два классных руководства — среднее звено и «началка». Не скажу, что очень сложно работать с детьми. Я молодая, и мы от этого «на одной волне». Современные дети — это такие дети, с которыми совдеповские (времен СССР. — Прим. ред.) манеры обучения и воспитания не работают. Их не получится так же «дрессировать», с ними нужно просто разговаривать. Мне очень нравится, когда дети «накосячат» и потом искренне извиняются за свое поведение, будь то ситуации с учителем или одноклассниками. Бывают и типичные забавные истории, вроде «пришел в школу без рюкзака». Но все решаемо.
Вопреки всему, что сейчас говорят, я считаю, что это хорошее поколение детей. Они умеют слушать друг друга, умеют расставлять и уважать чужие личные границы (возможно, мне просто повезло с учениками). Я не говорю сейчас, конечно, о всех — дети, как и взрослые, бывают разными, бывают жестокими, имеющими резко негативное отношение к другим. Но, опять же, выскажу мнение, с которым многие не согласны.
На работе я нахожусь 5–7 часов. В моем расписании обычно стоит 5 уроков. Еще нужно проверить тетради и подготовиться к завтрашнему дню. Трудности на работе возникают разные, но для меня, как и для других молодых педагогов, сейчас основная проблема заключается в отношениях со старшими коллегами. Если вы молодой (по возрасту) учитель, то будете для них таким же ребенком. А значит, они могут себе позволить вас отчитать или накричать.
Изменить тоже хотелось бы многое, но я бы в первую очередь подумала о наших зарплатах. Чтобы получать зарплату около 30 тысяч рублей, в школе нужно жить, брать две смены и кучу уроков. Подготовка к урокам — тоже весьма тяжелая вещь. Это не «30 минут и готово». Нужно всё продумать, расписать урок по минутам.
Единственное, что должен учитель — это выполнять свою работу, проводить уроки, проверять тетради, держать обратную связь с родителями учеников по поводу успеваемости их детей. А соцсети, стиль одежды — это личное дело учителя, мы тоже люди. Но, естественно, всё в рамках разумного: мини-юбка и топ на работе — это не норма, сиськи выкладывать в «Инстаграм», если у вас открытый аккаунт, тоже не нужно. Насчет авторитетов тиктокеров, о которых много говорят, у меня спорное мнение. Я считаю, что это всё очень хорошо утрировано. Да, дети смотрят и да, сами пытаются снимать что-то похожее. Но назвать это каким-то авторитетом сложно, потому что у них помимо этого куча увлечений, а всё это — лишь развлечения.
Если бы у меня была необходимость, то я бы с удовольствием сменила сферу деятельности, потому что на наши зарплаты можно хорошо жить только в кредит.
Сменила бы работу на какую-то из современных профессий, где нет такого низкого потолка в оплате труда и где есть карьерный рост. Но все же мне тяжело уходить из-за детей, очень не хочется их бросать. Хотя нужно делать рациональный выбор в свою пользу. Не могу и не хочу рассуждать о том, ценит ли наш труд государство. Мне как учителю важно видеть отдачу от учащихся и их родителей. Я пока эту отдачу вижу, и для меня это одна из причин работать.
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