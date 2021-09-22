Поборы в спортивных школах: сибирячка рассказала, как родителей вынуждают платить за командировки тренеров

Сибирячка рассказала о поборах в муниципальных спортивных школах Новосибирска
Сибирячка, которая пожелала остаться анонимной, прочитала на НГС материал о поборах в школах и детских садах и решила рассказать о том, какие поборы возмущают ее — в муниципальных спортивных школах. Несмотря на то, что на такие учреждения выделяются деньги, за многое родителям приходится платить. Далее — от первого лица.
Читая статьи на НГС о поборах в школах и детских садах, невольно поймала себя на мысли о том, почему никогда не афишируют поборы в спортивных школах и секциях при муниципальных учреждениях. Суммы, сдаваемые в школе или детском саду, — это копейки по сравнению со спортом! На примере одного из отделений муниципальной спортивной школы в Новосибирске хочу поделиться примерными суммами родительских затрат на юного спортсмена.
Цены на спортивные кроссовки начинаются от 3 тысяч рублей, костюм для презентации команды на соревнованиях — от 3, купальник гимнастический — от 5 и на сколько хватит фантазии мастера: материал, стразы, камни и так далее. Порой цена доходит до 30 тысяч рублей.
Музыка для постановки, например, сольной программы — от 3 тысяч рублей, постановка программы тренером — от 4 тысяч рублей. Если тренер будет к вам испытывать симпатию, возможно, программу поставит бесплатно, но вам в любом случае придется отблагодарить его в дальнейшем.
Каждый год приходится платить взнос в местную федерацию по виду спорта — он передается через тренера и не понятно, кто те люди, которые просят внести взнос, и доходят ли до них эти суммы, так как никаких чеков или отчетов не предоставляется.
При этом участие в соревнованиях тоже платное! И не важно, какого они уровня: местные, региональные, всероссийские. Например, сольное выступление — 1000–1500 рублей, групповое — от 2000–2500 рублей: сумма делится на членов группы.
Выезд на соревнования — это отдельная статья расходов для семьи: например, Барнаул или Томск обойдется от 8 тысяч рублей на ребенка, Омск — от 10, а Екатеринбург, Уфа, Челябинск — от 18–20. Москва — это просто космическая цена поездки, ее можно приравнять к путевке в Турцию!
Сюда входит проезд туда-обратно, проживание, питание, стартовые взносы по количеству заявленных программ, взнос в федерацию по виду спорта принимающей стороны. При этом родители также оплачивают проезд, проживание, питание еще и тренеру, который — на минуту! — направляется на основании приказа в командировку с сохранением заработной платы и получением командировочного жалования. Только вот, наверное, не каждый родитель об этом знает, но по требованию платит всё, что просят, думая, что в действительности финансирования нет. Еще и затраты на родителя, который сопровождает детей.
Самое интересное, что в статье 34.3. п. 7 закона от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» говорится, что в обязанности организации, осуществляющей спортивную подготовку, входит не только материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, но и в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в этот период за счет средств, выделенных организации на выполнение государственного (муниципального) задания, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке.
Так как спортивная школа является муниципальным учреждением и выполняет муниципальное задание, то и финансирование для его выполнения осуществляется из бюджетных средств. Почему тогда родители возят за свой счет спортсменов на соревнования, которые входят в календарный план федерации по виду спорта? И почему муниципальное учреждение, отправляя своих воспитанников на основании приказа для участия в соревнованиях, не несет затраты, которые положены на основании закона?
Если в системе образования встает вопрос о поборах в муниципальных учреждениях, то надо идти в Министерство образования. На сайте школы в размещенном уставе учреждения учредителем указан департамент культуры, спорта и молодежной политики. Хотелось бы прочитать комментарий начальника департамента и начальника управления физкультуры. Почему оплата соревнований, выездов и экипировки платная? При этом школа, в которую зачислен юный спортсмен, муниципальная.
Договоров между учреждением и родителем на оказание услуг подготовки спортсмена нет.
В обязанность родителям ставят организацию поездки на соревнования за пределы НСО, при этом вид соревнований входит в календарный план, а по возвращению тренер не предоставляет чеков за питание, проживание и так далее. Что сколько стоило, вообще не понятно.
Родители понимают, что без опыта соревновательной деятельности ребенок может застрять на одном уровне подготовки, поэтому вынуждены идти на условия, которые ставит спортивная школа, и оплачивать то, что положено по закону бесплатно.
Многолетний опыт показывает: если ты начнешь делать замечание на тему «Почему тренер едет за мой счет», если его направляют в командировку и это его работа, то в дальнейшем ребенка просто выживут из коллектива. В первую очередь тренер, которому неуслужливые родители не нужны.
От этой нерушимой системы спорт становится не доступным для всех, а только для избранных, и если родитель не имеет финансовой возможности (а таких в нашей стране ввиду пандемии стало еще больше) платить за всë, что необходимо для взращивания молодого спортсмена, то и спортсмена не будет, а будет просто ребенок, который ходит на тренировку для занятия физкультурой. И тренер не будет тратить свое драгоценное время на такого ребенка, а выберет себе 7–9 детей, у которых родители не имеют финансовых трудностей и не возражают, и будет заниматься только с ними. Будем выводить их на соревнования, а на вопрос родителя: «Что с моим ребенком не так?» будет сухой ответ тренера: «Он не готов!».
Отсюда и вывод — спорт у нас не для всех!
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