Поборы в спортивных школах: сибирячка рассказала, как родителей вынуждают платить за командировки тренеров

Цены на спортивные кроссовки начинаются от 3 тысяч рублей, костюм для презентации команды на соревнованиях — от 3, купальник гимнастический — от 5 и на сколько хватит фантазии мастера: материал, стразы, камни и так далее. Порой цена доходит до 30 тысяч рублей.



Музыка для постановки, например, сольной программы — от 3 тысяч рублей, постановка программы тренером — от 4 тысяч рублей. Если тренер будет к вам испытывать симпатию, возможно, программу поставит бесплатно, но вам в любом случае придется отблагодарить его в дальнейшем.



Каждый год приходится платить взнос в местную федерацию по виду спорта — он передается через тренера и не понятно, кто те люди, которые просят внести взнос, и доходят ли до них эти суммы, так как никаких чеков или отчетов не предоставляется.



При этом участие в соревнованиях тоже платное! И не важно, какого они уровня: местные, региональные, всероссийские. Например, сольное выступление — 1000–1500 рублей, групповое — от 2000–2500 рублей: сумма делится на членов группы.

