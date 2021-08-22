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«Принудительные сборы с родителей отсутствуют»: в мэрии ответили на жалобы новосибирцев на поборы в школах

В ведомстве сообщили, что не могут контролировать родительские комитеты

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В мэрии рассказали, что школы могут просить деньги и помощь у родителей, но отвечать ли на эти просьбы — каждый из родителей решает сам

В мэрии рассказали, что школы могут просить деньги и помощь у родителей, но отвечать ли на эти просьбы — каждый из родителей решает сам

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В мэрии Новосибирска заявили, что в школах поборов с родителей нет

В мэрии Новосибирска ответили на жалобы новосибирцев на поборы в школах и заявили, что их в нашем городе нет. При этом в ведомстве не сообщили, сколько жалоб на такие действия поступает в департамент образования.

— В департамент образования мэрии города Новосибирска периодически поступают обращения родителей обучающихся по вопросам дополнительного привлечения средств родителей на нужды образовательных организаций, оказания иной помощи образовательным организациям. Принудительные сборы с родителей обучающихся в муниципальных образовательных организациях отсутствуют, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

В ведомстве добавили, что школы могут просить деньги и помощь у родителей, но отвечать ли на эти просьбы — каждый из родителей решает сам.

— Допускается привлечение бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) деятельности граждан по бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки для обеспечения деятельности и развития образовательной организации исключительно на добровольной основе, — отметили в мэрии. — Если родительский комитет и собирает деньги, то юридически все они принадлежат не ему, а его членам, а имущество, приобретенное на данные средства, является общей собственностью членов родительского комитета и в дальнейшем (при желании) передается образовательной организации по акту приема-передачи для учета на балансе учреждения.

В мэрии рассказали, что, как и школа, не могут вмешиваться в деятельность родительских комитетов и вести учет собранных ими денег и контролировать их.

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Август — сложное время для родителей, чьи дети ходят в школу. К 1 сентября нужно купить форму, новые рюкзаки, канцелярские товары и прочие нужные мелочи. Дело может осложнить то, что некоторые школы устанавливают требования к внешнему виду и указывают, где именно нужно покупать форму. Так, несколько десятков родителей рассказали НГС, что им говорят приобретать одежду для учебы в фирме SAMM. При этом многие остаются недовольны качеством вещей и их ценой — детская рубашка может обойтись дороже 3000 рублей.

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