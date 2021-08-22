«Принудительные сборы с родителей отсутствуют»: в мэрии ответили на жалобы новосибирцев на поборы в школах

В мэрии Новосибирска ответили на жалобы новосибирцев на поборы в школах и заявили, что их в нашем городе нет. При этом в ведомстве не сообщили, сколько жалоб на такие действия поступает в департамент образования.



— В департамент образования мэрии города Новосибирска периодически поступают обращения родителей обучающихся по вопросам дополнительного привлечения средств родителей на нужды образовательных организаций, оказания иной помощи образовательным организациям. Принудительные сборы с родителей обучающихся в муниципальных образовательных организациях отсутствуют, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.