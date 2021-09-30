«Часть гидов — вчерашние новички». Турист — о том, чем опасны коммерческие восхождения на Эльбрус

23 сентября в Кабардино-Балкарии погибли пятеро туристов, пытавшихся покорить Эльбрус. Коммерческие туры на вершину популярны у россиян, подняться на гору предлагают даже новичкам. Журналист Дмитрий Григорьев был в таком туре за несколько дней до трагедии. Он рассказал, как проходит подготовка к восхождению и почему оказаться на месте попавших в беду туристов может каждый.
Думаю, только человек, вовсе не интересующийся новостями, не слышал о случившемся с российскими альпинистами на Эльбрусе на минувшей неделе. Это действительно страшная трагедия, и вряд ли родственники погибших могли предположить, провожая в отпуск своих детей, мужей и жен, что всё может закончиться так трагично. Выражаю свои искренние соболезнования родственникам погибших.
Я был на Эльбрусе за несколько дней до трагедии. Восхождение нашей группы должно было произойти в ночь с 18 на 19 сентября, но оно отменилось, поскольку гид вовремя среагировал на резкое ухудшение погодных условий и развернул группу вниз. Спускались ратраками.
Я обыкновенный среднестатистический офисный планктон, 33 лет от роду. Спортом занимаюсь постольку-поскольку, а опыт хождения в горы у меня минимален — местечковые походы на уральские скалы да пара трекинговых выходов на маршруты посерьезнее лет семь назад. В этой колонке я лишь хотел подчеркнуть некоторые моменты касательно коммерческих восхождений на Эльбрус, которые мне как любителю показались весьма сомнительными, и попытаться предостеречь людей, которые никогда не бывали в горах.
Первое, что хотелось бы отметить и о чем не устают повторять опытные альпинисты, — это тот факт, что Эльбрус действительно коварная гора. На первый взгляд, от вас действительно не требуется каких-то особых навыков, чтобы попасть на вершину. Кажется, что побывать на самой высокой точке в Европе под силу каждому. Этот миф активно поддерживается маркетологами тех самых турфирм, что предлагают вам легко и быстро «покорить» Эльбрус.
Стоит лишь вбить в поисковик фразу навроде «поход в горы», как алгоритм цепляется за ваш запрос, и вот уже из всех социальных сетей на вас льется поток рекламных предложений о восхождении на популярные российские вершины. Лидер здесь, конечно же, Эльбрус. Туристические компании предлагают вам покорить гору за каких-то пять дней и условные 25 тысяч рублей. И вот вы в своих фантазиях уже рисуете картину успешного восхождения, где вы облаченный в альпинистскую экипировку в стильных горных очках и ледорубом в руке позируете, чтобы сделать крутую фотографию для своих социальных сетей. В этом симбиозе простоты восхождения и человеческого тщеславия, на мой взгляд, кроется главная опасность. Ведь на деле всё далеко не так просто.
Второй важный момент — это недостаток акклиматизации и горная болезнь. Туристические компании лишь вскользь упоминают о потенциальной опасности горной болезни и ее последствиях. Да и вряд ли на человека, ни разу не прочувствовавшего это на себе, могут подействовать разглагольствования о неведомой болячке, подстерегающей человека в горах.
Голова болит так, что не помогают обезболивающие. Тело разбито, накатывает невероятная усталость, но уснуть при этом ты не можешь. Всё это становится следствием слабой акклиматизационной подготовки, которую проводят для новичков туристические компании.
Уже находясь в походе, я заинтересовался: а сколько должна проходить акклиматизационная подготовка перед выходом на вершину? Почитав материалы в Сети, я был искренне удивлен.
Неудивительно, что многих попросту вырубает на высоте более 5000 метров, и их волоком тащат по снегу вниз. Так было и на восхождении у нашей группы, когда вполне себе здорового и спортивного молодого парня гиды фактически под руки вели на спуск, поскольку идти самостоятельно он уже не мог. При этом мужчину из соседней группы и вовсе тащили по снегу в бессознательном состоянии.
Так что именно минимальные сроки акклиматизации — это одна из самых главных опасностей, которые подстерегают новичков на Эльбрусе. Даже если вы и не пострадаете, то ваш организм, скорее всего, просто не справится с нагрузками на высоте, и своей мечты о восхождении вы не достигнете.
Справедливости ради стоит отметить, что лично в нашей группе гиды были настоящими профессионалами и действительно были обеспокоены нашей безопасностью. Ведь, как показывает практика, наша безопасность — цена их свободы. Однако даже опытный гид не сможет предугадать, как поведет себя на высоте организм новичка, и здесь забота о собственном здоровье — лишь ваша личная ответственность. Если вы метеозависимы, испытываете проблемы с давлением или сердцем и даже просто сомневаетесь в своих силах, то, перед тем как соглашаться на подобные авантюры, обязательно проконсультируйтесь с врачом и пройдите необходимые медицинские обследования.
Погодные условия — еще один важный момент, который стоит учитывать. В
Это действительно страшно, и мне жутко представить, что испытывали в таких погодных условиях ребята на вершине.
И последнее, на чем хотелось бы остановиться, — это непрофессионализм людей, которым вы доверяете свои жизни. Из разговоров с местными жителями в Приэльбрусье я понял, что определенный процент гидов, которых нанимают турфирмы для восхождения на Эльбрус, — это вчерашние новички, приезжавшие сюда в качестве туристов.
Как сказал мне один местный, многие гиды имеют всего 4–5 восхождений на Эльбрус и минимум альпинистского опыта и уже ведут коммерческие группы на вершины. И благо, если не случится непредвиденных ситуаций и гора пустит наверх без приключения. Если же всё пойдет не по плану, то вероятность аналогичной трагедии возрастает кратно, ведь грамотно действовать в экстремальных ситуациях могут лишь люди, прошедшие специальную подготовку, а не просто пару раз поднявшиеся в гору.
В заключение хотелось бы сказать, что регулирующим органам, а именно Ростуризму, надо внимательнее присмотреться к тому, что сейчас происходит на Эльбрусе. Огромное количество фирм и непрофессиональных гидов оттуда нужно попросту отсеять, а программу восхождения четко регламентировать, попытавшись максимально исключить риски для здоровья неподготовленных людей.
Тем же, кто собрался «покорять» Эльбрус, могу лишь посоветовать задаться вопросом, а зачем вам это, собственно, нужно. Многие, наверное, скажут пафосные слова о невероятной красоте гор или преодолении себя, умолчав о банальном тщеславии. Однако увидеть красоту гор, да и испытать себя, можно на более безопасных маршрутах. Для этого необязательно переться на высоту, к которой не подготовлен ваш организм. И если же вы все-таки решились, то не поленитесь проконсультироваться с врачом.
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