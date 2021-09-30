«Часть гидов — вчерашние новички». Турист — о том, чем опасны коммерческие восхождения на Эльбрус

23 сентября в Кабардино-Балкарии погибли пятеро туристов, пытавшихся покорить Эльбрус. Коммерческие туры на вершину популярны у россиян, подняться на гору предлагают даже новичкам. Журналист Дмитрий Григорьев был в таком туре за несколько дней до трагедии. Он рассказал, как проходит подготовка к восхождению и почему оказаться на месте попавших в беду туристов может каждый.



Думаю, только человек, вовсе не интересующийся новостями, не слышал о случившемся с российскими альпинистами на Эльбрусе на минувшей неделе. Это действительно страшная трагедия, и вряд ли родственники погибших могли предположить, провожая в отпуск своих детей, мужей и жен, что всё может закончиться так трагично. Выражаю свои искренние соболезнования родственникам погибших.

