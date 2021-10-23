Это вам не блогер. Откровения девушки-детейлера о тяжелом труде и заказах, за которые клиенты отдают по 500 тысяч

Я занимаюсь детейлингом. Для девушки это крайне немодное занятие. Да и многие парни, не выдерживая тяжелой и очень ответственной работы, бросают это дело. Я долго шла к этой профессии — мой общий стаж в автомобильной сфере составляет примерно семь лет. Но первые пять лет я работала не с самими авто, а на приемке/администратором в различных автосервисах. Мне всегда хотелось поработать непосредственно с машинами, но как? Я же не буду гайки сама крутить, а к работе с технической частью автомобиля не тянуло, несмотря на красный диплом техника-автомеханика, кстати. Но совершенно случайно возможность всё же представилась.

«Видели бы вы лица дядек, которые вылезли из гаража на перекур!»

В один прекрасный день мои друзья чинили в гараже старенького «японца». Еще один автомобиль, с подбитым крылом и ржавчиной, стоял в проезде. Получив от друга добро на проведение работ, я решила немного преобразить внешний вид машины: убрать ржавчину, покрасить крыло обычной краской из баллончика. Технологии процесса я тогда не знала: делала скорее забавы ради с мыслью, мол, хуже крылу уже не будет.