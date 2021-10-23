Это вам не блогер. Откровения девушки-детейлера о тяжелом труде и заказах, за которые клиенты отдают по 500 тысяч

Жительница Новосибирска устроилась на работу детейлером
Читатели часто удивляются тому, что в СМИ много говорят о блогерах и медийных лицах и редко рассказывают о простых работягах, которые зарабатывают на жизнь тяжелым ручным трудом. Мы нашли среди новосибирцев людей обычных рабочих профессий и попросили рассказать об изнанке своей работы. Сегодня — история детейлера Анны Казанцевой. В своей авторской колонке сибирячка объясняет, что это за профессия.
Детейлинг — комплекс работ по уходу за автомобилем (полировка кузова, стекол, оптики; химчистка; защитные покрытия; реставрация салона; очистка и уход за моторным отсеком).
Я занимаюсь детейлингом. Для девушки это крайне немодное занятие. Да и многие парни, не выдерживая тяжелой и очень ответственной работы, бросают это дело. Я долго шла к этой профессии — мой общий стаж в автомобильной сфере составляет примерно семь лет. Но первые пять лет я работала не с самими авто, а на приемке/администратором в различных автосервисах. Мне всегда хотелось поработать непосредственно с машинами, но как? Я же не буду гайки сама крутить, а к работе с технической частью автомобиля не тянуло, несмотря на красный диплом техника-автомеханика, кстати. Но совершенно случайно возможность всё же представилась.
«Видели бы вы лица дядек, которые вылезли из гаража на перекур!»
В один прекрасный день мои друзья чинили в гараже старенького «японца». Еще один автомобиль, с подбитым крылом и ржавчиной, стоял в проезде. Получив от друга добро на проведение работ, я решила немного преобразить внешний вид машины: убрать ржавчину, покрасить крыло обычной краской из баллончика. Технологии процесса я тогда не знала: делала скорее забавы ради с мыслью, мол, хуже крылу уже не будет.
Чтобы удобнее было шкурить ржавчину, решила снять крыло, для этого нужно было снять бампер и пороги. Видели бы вы лица дядек, которые вылезли из соседнего гаража на перекур. Кстати, основной стереотип заключается в том, что девочка не может работать в этой сфере. К вечеру крыло было покрашено. Всё, что делала, сняла и выложила в сторис Instagram. Это и стало судьбоносным моментом — знакомый директор центра кузовного ремонта позвонил и предложил мне научиться подготовке к покраске автомобиля. Я согласилась.
После этого началась тяжелая учеба: пыль, грязь, неприятные запахи малярки (специальное помещение, где красят машины. — Прим. ред). Запала хватило на полгода — процесс преображения облика автомобиля меня вдохновлял. Но нелюбовь к грязи сделала свое дело, и я решила уйти. Владелец станции предложил научиться полировке, ведь этот вид деятельности подразумевает практически стерильные условия. Поучилась этому ремеслу в малярке. Потом ушла учиться и повышать квалификацию в детейлинг. Еще позже отремонтировала дедушкин гараж — стала работать на себя. Сейчас арендую машино-место в детейлинге.
«У меня в студии можно оставить от 5 тысяч до полумиллиона рублей»
Человек моей профессии должен быть физически выносливым, так как нагрузка на организм колоссальная (поверьте, я так говорю не потому, что я девочка), ответственным (мы ведь отвечаем за чужое имущество), внимательным.
Суть детейлинга — во внимании к мелочам, в тщательности и педантичности проводимых работ, в этом и отличие полировки в детейлинге от полировки в малярке, химчистки в детейлинге от химчистки на мойке. Нужно, чтобы твоя работа была твоей страстью, нужно гореть ею, сходить с ума (в хорошем смысле). Иначе превозмогать физическую усталость и моральное напряжение будет безумно тяжело. Очень часто в работе авто премиум-сегмента, а испортить лакокрасочное покрытие или элемент интерьера салона проще простого — достаточно пары лишних неловких движений.
Работать руками трудно — ты вкладываешь в свое дело не только душу, еще и здоровье. Иногда после полировки у меня болит плечо (сказывается вибрационная нагрузка от машинки) и оперированное колено. Но что поделать, нужно работать и развиваться до того уровня, когда работу руками можно будет делегировать. Вижу цель — не вижу препятствий. Я бы не сказала, что людей, работающих руками, сейчас ценят больше офисных работников: зачастую работяг считают обслуживающим персоналом, да и заработная плата во многих случаях оставляет желать лучшего.
Да, моя работа непростая, выматывающая, нервная. Но если вы любите ухоженные автомобили, имеете желание делать их красивыми, выделяющимися из потока — добро пожаловать! У меня в студии можно оставить от 5 тысяч до полумиллиона (думаю, даже больше) рублей. К примеру, оклейка кузова полиуретановой бронепленкой — весьма недешевая услуга в первую очередь из-за высокой стоимости самой пленки.
Чаще всего клиенты заказывают такие процедуры, как полировка кузова и оптики с дальнейшим защитным покрытием и химчистка плюс консервация салона автомобиля. Сколько стоит моя работа? Сложно сказать, зависит от выбранной услуги, габаритов автомобиля, состояния машины. Нужно понимать, что названная клиенту сумма не уходит в мой карман полностью — качественные материалы далеко не дешевые. В рамках детейлинга я бы хотела еще научиться реставрации салона. Сферу деятельности менять не хочу, напротив, хочу развиваться, открыть свой большой детейлинг.
Если вы любите свой автомобиль, если хотите, чтобы он как можно дольше радовал вас своим свежим, ухоженным видом, то вам к детейлеру! Но нужно понимать, что для сохранения этого самого облика от вас тоже потребуются некоторые усилия и дальнейший уход.
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