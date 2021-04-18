«Просто рабочий»: парень бросил работу на заводе и стал моделью Versace

— В армию я ушел сразу после получения диплома, в тот же день. Военкомат был в том же городе, где я учился, — в Красноуфимске. При параде, в руках с дипломом прихожу в военкомат, говорю: «Я готов, отправляйте меня в армию», — вспоминает Даниил. И отправили.

Парень говорит, что ему очень повезло с семьей. Родители всегда ко всем его начинаниям относились с пониманием. У его мамы два образования, раньше она работала преподавателем, обучала студентов шитью, а сейчас работает психологом в школе. Отец Даниила — мастер газового хозяйства.

— Родители хорошо восприняли мой уход в модельный бизнес, мама нисколько не переживала за меня, отец тоже. Они всегда меня поддерживали во всем. Мама мне сказала: «Я знаю, что у тебя есть голова на плечах, и чем бы ты ни занимался, у тебя всё получится. Главное — верь и мечтай». Маме я вообще очень благодарен, она всегда вовремя подкидывала мне идеи и знания о том, что нет ничего невозможного и если захотеть, то можно стать хоть космонавтом. А я очень переживал, что если уйду с завода, то не смогу обратно вернуться. Вроде бы хорошее место, хорошая зарплата.