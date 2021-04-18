«Просто рабочий»: парень бросил работу на заводе и стал моделью Versace

Это история про то, как круто может измениться жизнь, если мечтать и к чему-то стремиться. 23-летний Даниил Черепахин стал моделью Versace. Не то чтобы он мечтал стать именно моделью, но мечтал работать за границей, изучать языки и хорошо зарабатывать. А начался его путь в карьеру с аграрного колледжа Красноуфимска.
Парень родился в поселке Ачит Свердловской области, потом перебрался в Екатеринбург, а сейчас живет в Москве. Он работал на производстве стекла, а после — механиком на заводе Vitek. Но потом бросил всё и ушел в моделинг. Сейчас уралец работает с Versace и Tom Ford. А правильно мечтать его еще в детстве научила мама.
Наши коллеги из E1.RU поговорили с Даниилом и его агентом о том, как парень из уральской глубинки меньше чем за год стал известной моделью. И дело, как выясняется, не только во внешности, хотя для модели она имеет немалое значение.
— Всё началось в октябре
Он нацелен на работу в США. Но из-за пандемии это не так-то просто, поэтому пока Даниил подтягивает свой английский и снимается в Москве.
— Я сейчас изучаю английский, жду, пока откроются границы. И полечу в Америку, там уже крупное агентство заинтересовалось, — рассказывает парень. — Мы постепенно отсылаем им материал, мои работы. Они наблюдают, смотрят. Сейчас цель — двигаться дальше, выше.
Сразу после окончания девятого класса Даниил пошел учиться в аграрный колледж по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства», а потом молодого человека забрали служить.
— В армию я ушел сразу после получения диплома, в тот же день. Военкомат был в том же городе, где я учился, — в Красноуфимске. При параде, в руках с дипломом прихожу в военкомат, говорю: «Я готов, отправляйте меня в армию», — вспоминает Даниил. И отправили.
Парень говорит, что ему очень повезло с семьей. Родители всегда ко всем его начинаниям относились с пониманием. У его мамы два образования, раньше она работала преподавателем, обучала студентов шитью, а сейчас работает психологом в школе. Отец Даниила — мастер газового хозяйства.
— Родители хорошо восприняли мой уход в модельный бизнес, мама нисколько не переживала за меня, отец тоже. Они всегда меня поддерживали во всем. Мама мне сказала: «Я знаю, что у тебя есть голова на плечах, и чем бы ты ни занимался, у тебя всё получится. Главное — верь и мечтай». Маме я вообще очень благодарен, она всегда вовремя подкидывала мне идеи и знания о том, что нет ничего невозможного и если захотеть, то можно стать хоть космонавтом. А я очень переживал, что если уйду с завода, то не смогу обратно вернуться. Вроде бы хорошее место, хорошая зарплата.
Даниил признается, что карьеру модели начал, чтобы посмотреть мир и заработать на дальнейшее образование. По профессии он зарабатывал в разы меньше.
— Я уволился с завода Vitek, где работал механиком. И перебрался в Москву. Я понял, что моделинг — ступень, благодаря которой я смогу увидеть мир, попутешествовать, подзаработать. Были варианты поехать по профессии работать, туда же, за границу, например, — объясняет Даниил, но тут возможностей больше.
Молодой человек уверен: в модельном бизнесе нет определенных рамок и стандартов, успех зависит напрямую от человека.
— Как по мне, нет каких-то четких критериев, какой у тебя рост, размер. Нет идеала. Есть какие-то приближенные цифры, но всё зависит от множества разных факторов. Я могу быть в этих параметрах, быть красивым, но если я веду себя не как человек по отношению к другим, то у меня успеха не будет. Всё зависит от человека: если он захочет, поверит в себя и свою идею, то, хоть он и низкого роста, например, то сможет работать моделью.
— Буквально полгода назад я себе и представить не мог, что я буду в Москве на подиумах представлять такие бренды, — признается Даниил. — Но когда начал узнавать, что молодые ребята, такие же, как я, ездят за границу и там работают моделями, то для себя сразу решил: если могут они, то 100 процентов смогу и я. Для меня нет каких-то барьеров или потолков, и я считаю, что не будет никогда. Сейчас моя главная цель — работа за границей. Это будет моим следующим этапом, когда мои границы и взгляды расширятся и я буду мечтать и планировать дальше.
— Сейчас я зарабатываю в разы больше, чем раньше. За несколько недель в Москве — сильно больше, чем за последние пару месяцев там, — признается Даниил. — У меня была съемка, за которую я заработал больше, чем за месяц работы на заводе. Попадаются разные съемки, разные контракты.
Чтобы оставаться в форме, Даниил трижды в неделю занимается в тренажерном зале. И через день бегает кроссы по несколько километров.
— В сумме сколько я на себя трачу, сказать не могу. Но в целом лучшее для внешности — правильное питание и ограничение себя от вредных привычек, курения и алкоголя. Я умываюсь специальными средствами, использую кремы, — рассказывает Даниил.
— Все друзья и знакомые очень классно относятся к моей новой работе, — говорит Даниил. — Некоторые даже спрашивают, могу ли я их куда-нибудь пропихнуть, кому-нибудь посоветовать. Меня все поддерживают, пишут, что слышали про меня то там, то здесь. И это очень здорово — слышать такое от ребят, с которыми ты, например, год в армии провел.
Даниил ведет популярный канал в «ТикТоке», в этой соцсети на модель подписано больше сотни тысяч человек. Там он в том числе показывает, как парень с завода стал моделью.
В агентство, с которым Даниил работает сейчас, он пришел меньше года назад. Тогда у него даже не было фотографий, рассказывает Александра, директор международного модельного агентства
— У нас есть девочка — модель международная. Она его привела, посоветовала обратиться к нам. Он пришел, мы его посмотрели, — говорит Александра.
— Мы ему сделали снэпы — это самые первые фотографии, для моделей которые делают. Без фотошопа, без костюма. Потом мы отправили его на тесты — модельные фототесты. Клиентам в Екатеринбурге он очень понравился. Это было зимой, — продолжает модельный агент.
— Так как у нас везде локдаун, а у нас агентство международное — мы в первую очередь работаем на заграницу, — отправить мы его не можем. Плюс английский он пока улучшает. Мы уже показали его в Нью-Йорке, его там ждут, — добавила агент.
В Екатеринбурге зарабатывать в модельном бизнесе сложнее. Поэтому Даниил отправился в Москву.
— Он здесь нравится, но оплата в Екатеринбурге не позволяет жить на эти деньги, мы решили рискнуть и отправить его в Москву. Договорились с фотографом и отправили к партнерам, кастинг-директорам.
Теперь Даниил снимается практически каждый день. «Это на самом деле удивительная история», — признается его агент.
Александра призналась, что на какой-то период перестала работать с мужчинами-моделями. Но решила взяться за Даниила, хотя и отнеслась к нему поначалу с недоверием.
— Он очень целеустремленный. Сразу сказал: «Я всё сделаю». У нас разные случаи бывают, я даже на какое-то время отказывалась заниматься парнями. И когда он пришел, я с недоверием отнеслась. Это же парень: сегодня он хочет, завтра не хочет, а послезавтра вообще жениться соберется, — говорит Александра. — Но Даниил всем, что делал, показывал, что настроен на серьезную работу.
Этой зимой на закрытом показе Dolce&Gabbana в Милане выступила модель из Верхней Салды.