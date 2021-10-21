Замечание, выговор, увольнение: как и за что может наказать работодатель по закону

Впрочем, выборка была не такой уж и глобальной — в исследовании приняли участие 150 работодателей и 28 691 работник. Но мы все равно решили выяснить у юристов, когда сотрудников могут оштрафовать и уволить, а когда дело ограничится выговором.



Штрафовать вообще законно?

На самом деле, у работодателей не так уж много способов наказать сотрудников. В Трудовом кодексе существует только три типа дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение. Так что, если вас оштрафовали за опоздание, это незаконно. По тому же ТК РФ применять те формы наказаний, которые в уставах и федеральных законах не указаны, нельзя. Но у работодателей есть и другие легальные способы наказать подчиненных рублем. И закона они при этом не нарушат.



Когда начальник может удержать часть зарплаты?

Положа руку на Трудовой кодекс (а точнее, на статью 137), можно смело сказать, что удержать из зарплаты своих сотрудников шеф может только «излишне выплаченные» деньги. Например, когда из-за бухгалтерской ошибки в прошлом месяце вам перевели слишком большую зарплату. Грубо говоря, появилась задолженность перед боссом — извольте возместить.

