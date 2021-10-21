Замечание, выговор, увольнение: как и за что может наказать работодатель по закону

Российские работодатели стали штрафовать сотрудников совсем не так, как три года назад. Совместное исследование HeadHunter, Online Market Intelligence и «Ведомостей» показало, что боссы стали реже наказывать персонал рублем (в 2018 году 48% работодателей признались, что штрафуют сотрудников, в 2021 г. — 44%), да и размеры штрафов уменьшились. Но это со слов самих работодателей. Сотрудники же отметили, что карательные меры в пандемию стали применяться шире. Если в 2018 году только 26% опрошенных заявили, что их работодатели штрафуют сотрудников, то в 2021 году уже 38% рассказали о штрафных санкциях.
Впрочем, выборка была не такой уж и глобальной — в исследовании приняли участие 150 работодателей и
Штрафовать вообще законно?
На самом деле, у работодателей не так уж много способов наказать сотрудников. В Трудовом кодексе существует только три типа дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение. Так что, если вас оштрафовали за опоздание, это незаконно. По тому же ТК РФ применять те формы наказаний, которые в уставах и федеральных законах не указаны, нельзя. Но у работодателей есть и другие легальные способы наказать подчиненных рублем. И закона они при этом не нарушат.
Когда начальник может удержать часть зарплаты?
Положа руку на Трудовой кодекс (а точнее, на статью 137), можно смело сказать, что удержать из зарплаты своих сотрудников шеф может только «излишне выплаченные» деньги. Например, когда из-за бухгалтерской ошибки в прошлом месяце вам перевели слишком большую зарплату. Грубо говоря, появилась задолженность перед боссом — извольте возместить.
— Круг этих сумм указанной статьей не ограничен, — говорит заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец. — Поэтому удерживать из зарплаты можно любые излишне выплаченные работнику вследствие счетной ошибки выплаты и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, локальными нормативными актами организации, коллективным или трудовым договором. Например, пособия, материальную помощь, оплату проезда к месту обучения, компенсацию за использование личного имущества работника, страховое обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Также работодатель может удержать часть зарплаты, если сотрудник не выполняет свои обязанности. Тогда работодатель должен обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд, чтобы взыскать средства. Если вину работника признают, из его зарплаты удержат деньги в нужном объеме.
Но всё перечисленное — это не штрафы. По словам юристов, штрафов как таковых нет и быть не может. Но всегда можно лишить премии.
Когда работодатель может лишить премии?
— У человека есть окладная часть заработной платы, а есть премиальная. И у работодателя может быть принято положение о премировании, согласно которому наличие нарушения трудовой дисциплины влечет невыплату премиальной части, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Таким образом, если сотрудник нарушает трудовую дисциплину, то формально хотя его и не штрафуют, но лишить его премии за то, что он ненадлежащим образом выполняет свои должностные обязанности либо нарушает трудовую дисциплину, можно.
Но и здесь есть несколько важных условий.
— По итогам каждого месяца работодатель должен предоставлять сотрудникам расчетный лист, в котором четко указано, какая часть окладная, какая премиальная, какие надбавки и начисления, — добавляет Артем Страшнов. — Если работодатель начинает говорить, что вы не отрабатываете авансовую часть, и не предоставляет расчетный листок, можно обратиться в госинспекцию с жалобой или в суд с иском о разрешении трудового спора, чтобы доначислили, выплатили зарплату, как положено. Проблема в том, что если это неофициальная часть, либо работодатель работает с сотрудником полностью «в черную», либо часть платит «в конверте» — в этих случаях он может творить с неофициальной частью что хочет.
Когда придется возмещать материальный ущерб?
Если ваши ошибки обходятся компании слишком дорого, работодатель вправе взыскать с вас материальный ущерб. Об этом говорит ст. 238 ТК РФ.
— Это могут быть расходы на приобретение уничтоженного по вине работника имущества, компенсация ущерба, нанесенного третьим лицам, и так далее, — говорит юрист Юрий Ковалев — Возмещать моральный ущерб, компенсировать репутационные потери работодателю вследствие дисциплинарного проступка работник не обязан. Все эти взыскания возможны только в судебном порядке.
— По общему правилу размер ответственности работника равен его среднемесячной зарплате, — говорит Артем Страшнов. — Если зарплата составляет 30–40 тысяч рублей, а ущерб причинен на два миллиона, отвечать человек будет на 30–40 тысяч, в размере, ограниченном его среднемесячной зарплатой.
Но у этого правила есть исключение. Например, работнику придется возместить всю сумму ущерба, если с ним заключен договор о полной материальной ответственности. Опять же, такой договор нельзя заключить с кем попало. Это должен быть сотрудник, который по своим должностным обязанностям так или иначе отвечает за материальные ценности — кассир, кладовщик, охранник. Перечень специальностей, на которые можно оформить такой договор, указан в 85-м постановлении Минтруда.
Дополнительные случаи, когда сотрудник будет нести полную финансовую ответственность, описаны в статье 243 ТК РФ. Среди них — недостача товаров, оборудования и других материальных ценностей, которые передали сотруднику с официальным договором.
А снизить зарплату могут?
Могут. За несоблюдение должностных инструкций. Согласно ст. 155 ТК РФ работник, который полностью не выполнил свою норму труда, получит от работодателя оплату только выполненного объема работы. Если вы не выполнили должностные инструкции по независящим от вас причинам, за вами сохранится 2/3 тарифной ставки. А в том случае, когда работодатель сам виноват в снижении норм труда, он должен выплатить вам не менее одной средней зарплаты.
Если вы оказались виноваты в простое в работе, босс может удержать с вас всю сумму за неотработанные часы. В остальных случаях компания обязана заплатить 2/3 ставки. На сотрудников творческих профессий такая мера не распространяется: им выплатят полную сумму.
Еще один повод законно понизить зарплату — если работник не сообщил о поломке оборудования.
Когда могут уволить?
— Увольняют сегодня, как правило, за прогулы, появление в состоянии алкогольного опьянения и за неоднократные нарушения должностных обязанностей и трудового распорядка, — говорит Артем Страшнов. — В случае однократного нарушения должен быть вынесен один приказ, за нарушение, которое совершено после первого приказа, — второй.
Уволить работника за прогул можно, если он в течение рабочего дня или смены так и не вышел на работу или пропал на четыре часа. Но и в этих случаях вам сперва нужно будет письменно объяснить причины своего отсутствия, и потом работодатель оценит — достаточно они уважительные, чтобы оставить вас, или вам пора искать себе другое место. Если вы откажетесь давать пояснения — уволят без лишних разговоров.
По словам юристов, если вы думаете, что вас уволили незаконно, и вы во что бы то ни стало хотите восстановиться в должности — идите в суд. По статистике, в 50% случаев работодатели безалаберно подходят к кадровой документации. И эти пробелы сыграют вам на руку. Неправильно оформленные документы позволят вам отменить любое дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.
А за отказ от вакцинации могут уволить?
Вместе с осенней вспышкой коронавируса в регионы страны пришла обязательная вакцинация. А те субъекты, которые ввели ее еще летом, ужесточают требования. Первыми под раздачу традиционно попадают сотрудники сферы торговли, туризма, транспорта и бытового обслуживания (все отрасли, где приходится работать с людьми) — начальство ставит планку в 60–80% привитых от общего числа сотрудников. Избежать вакцинации могут только те, у кого есть противопоказания. А что с остальными? Тем, кто не хочет прививаться, грозят отстранением от работы. Законно ли это и могут ли уволить за отказ от прививки — разбираемся с юристами, кадровиками и Рострудом.