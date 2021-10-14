В новосибирских больницах образовался дефицит медсестер

Новосибирские больницы столкнулись с дефицитом медсестер — число желающих работать младшим медицинским персоналом по сравнению с допандемийным периодом сократилось почти на 40%. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Зарплата.ру».



— Число вакансий в сфере медицины растет год к году. В сравнении с периодом до пандемии COVID-19 рост предложений о работе для младшего медперсонала составил 26%. При этом количество соискателей сократилось на 39%. Большой рост количества вакансий в медицинской сфере наблюдался в период локдауна в регионе, спрос на специалистов младшего медперсонала тогда увеличился на 16%. На данный момент основной дефицит наблюдается среди медсестер и фельдшеров, — говорится в итогах исследования в «Зарплата.ру».