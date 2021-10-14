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В новосибирских больницах образовался дефицит медсестер

Количество соискателей сократилось почти на 40%, а число вакансий выросло

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Во время пандемии появилось больше вакансий для медсестер, но желающих работать стало меньше

Во время пандемии появилось больше вакансий для медсестер, но желающих работать стало меньше

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Новосибирские больницы столкнулись с дефицитом медсестер — число желающих работать младшим медицинским персоналом по сравнению с допандемийным периодом сократилось почти на 40%. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Зарплата.ру».

— Число вакансий в сфере медицины растет год к году. В сравнении с периодом до пандемии COVID-19 рост предложений о работе для младшего медперсонала составил 26%. При этом количество соискателей сократилось на 39%. Большой рост количества вакансий в медицинской сфере наблюдался в период локдауна в регионе, спрос на специалистов младшего медперсонала тогда увеличился на 16%. На данный момент основной дефицит наблюдается среди медсестер и фельдшеров, — говорится в итогах исследования в «Зарплата.ру».

По данным сервиса, средняя заработная плата младшего медперсонала в сравнении с периодом до пандемии выросла лишь на 6% — с 39 000 до 41 500 рублей. При этом в 2020 году рост средней зарплаты с учетом компенсационных выплат составил 8% — 42 000 рублей. На сегодняшний день фельдшерам, лаборантам, ассистентам стоматологов предлагают зарплату от 30 000 рублей. Самая низкая зарплата у санитаров — от 17 500 рублей.

По информации аналитиков, сегодня выросло количество медицинских вакансий, где соискателям предлагают переезд в регион. Кроме того, стало больше вариантов работы вахтовым методом.

— Соискателям предлагают компенсацию на аренду жилья, расширенный социальный пакет, обучение и другое. При этом различные мотивационные программы для медперсонала, которые существовали и до пандемии, как правило, есть только в северных регионах, — говорится в исследовании.

Пандемия коронавируса унесла жизнь большого числа врачей и медсестер. Редакция НГС регулярно обновляет страницу памяти медработников из Новосибирской области, умерших от коронавируса.

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COVID-19медсестраработа
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