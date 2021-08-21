«Что меня бесит»: воспитатель — о родителях, орущих матом, бесконечных жалобах и чатах, где поливают грязью

Я не говорю за всех, но большинство детей дома предоставлены сами себе. Если они начинают капризничать, им дают планшет или телефон. Многие родители вручают ребенку гаджеты прямо в детском саду, чтобы не мешал. Таких детей видно сразу. Приходя в детский сад, они не знают, чем себя занять. Он вроде поиграет со сверстниками, но вскоре ему становится скучно.



«Чувствую себя обслуживающим персоналом»

В последнее время стало много тревожных родителей, очень много жалобщиков, и еще очень много родителей, требующих бесконечные фотоотчеты. Абсолютно все они относятся к воспитателям свысока, неуважительно. И, приходя на работу, я чувствую себя обслуживающим персоналом.



В моем детстве учителя, воспитатели вызывали уважение. Все относились к ним с уважением, понимали, что это тяжелая профессия. Всё-таки речь о воспитании детей, вкладе в будущее ребенка.



Вот мы учим детей вежливости, относиться с уважением к взрослым. Но всё это бесполезно, потому что родители при своих детях могут позволить себе вообще неподобающее общение. Был случай, когда мальчик упал на прогулке. Естественно, ответственность за это ложится на воспитателя, но вины как таковой в этом нет. У мальчика была ссадина на руке, ничего серьезного.