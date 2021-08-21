«Что меня бесит»: воспитатель — о родителях, орущих матом, бесконечных жалобах и чатах, где поливают грязью

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий говорят об изнанке своей работы. Наш новый герой — воспитатель детского сада. Она рассказала, как родители могут раздуть скандал и унизить при ребенке, покрыв при этом матом, как исподтишка пишут жалобы в управление образования, шпионах в родительском чате, зарплате и детях с телефонной зависимостью. Публикуем ее рассказ от первого лица.
Ребенок проводит дома 3 часа, но родителям не до него
В день ребенок проводит в детском саду 10,5 часа. Оставшееся время он проводит дома. Для здорового ребенка 10 часов должен составлять ночной сон.
Я не говорю за всех, но большинство детей дома предоставлены сами себе. Если они начинают капризничать, им дают планшет или телефон. Многие родители вручают ребенку гаджеты прямо в детском саду, чтобы не мешал. Таких детей видно сразу. Приходя в детский сад, они не знают, чем себя занять. Он вроде поиграет со сверстниками, но вскоре ему становится скучно.
«Чувствую себя обслуживающим персоналом»
В последнее время стало много тревожных родителей, очень много жалобщиков, и еще очень много родителей, требующих бесконечные фотоотчеты. Абсолютно все они относятся к воспитателям свысока, неуважительно. И, приходя на работу, я чувствую себя обслуживающим персоналом.
В моем детстве учителя, воспитатели вызывали уважение. Все относились к ним с уважением, понимали, что это тяжелая профессия. Всё-таки речь о воспитании детей, вкладе в будущее ребенка.
Вот мы учим детей вежливости, относиться с уважением к взрослым. Но всё это бесполезно, потому что родители при своих детях могут позволить себе вообще неподобающее общение. Был случай, когда мальчик упал на прогулке. Естественно, ответственность за это ложится на воспитателя, но вины как таковой в этом нет. У мальчика была ссадина на руке, ничего серьезного.
Были все воспитатели садика и много других родителей, которые пришли забирать детей. Абсолютно весь садик это слышал.
Жаловаться заведующей уже не модно
Очень часто в последнее время бывают такие ситуации, что родители сразу идут жаловаться в управление образования. Если раньше они высказывали свои претензии воспитателю, потом шли к заведующей, то сейчас воспитатель даже не знает о том, что родитель чем-то не доволен. И вот воспитателя вызывают к заведующей, происходит неприятный разговор, и в итоге выясняется, что ничего сверхъестественного не произошло и повода для такой жалобы нет. Просто люди друг друга недопоняли, и из-за какой-то ерунды возникает много сложностей.
С соплями — в садик!
Я работаю в садике 7 лет, и на протяжении всего этого времени родители приводят детей, которые не до конца выздоровели.
Для родителей важнее всего выйти на работу. Я, конечно, всё понимаю, как важен заработок, что они тратят его на своих детей. Но таким образом они дальше и дальше подрывают здоровье своего ребенка. Они не берут в расчет то, что этот ребенок заражает других детей, и в том числе сотрудников детского сада.
Родителям не нужен повод для скандала
Родители могут скандалить абсолютно по любой причине. Вот был случай, что
Мы настаиваем на том, чтобы дети не приносили в детский сад свои игрушки, потому что это порождение конфликта. Ребенок может потерять игрушку, поделиться с кем-то, а другой ребенок сломает. Ну и конечно, будут претензии к воспитателю.
Кроме того, мы же все игрушки обрабатываем, вся группа содержится в чистоте. А с игрушками из дома может быть всякое, непонятно, сколько человек ее трогали, когда ее в последний раз мыли, и так далее. Конечно, родителям это тоже не нравится: «А почему вы не разрешаете, это же его любимая игрушка». Родители даже не хотят искать какой-то компромисс, они просто хотят, чтобы ребенок заткнулся.
А будут ли претензии, упадет ли ребенок на прогулке, а как родитель отреагирует? Если ребенок упал и получил синяк или, не дай бог, перелом, то родители считают, что за это обязательно должен кто-то ответить, кого-то надо наказать. Воспитатель, правда, изо всех сил старается смотреть за каждым ребенком, но детей много, а воспитатель один.
Однажды на прогулке мальчики не поделили машинку, я их разнимала, чтобы они не подрались. В это время за моей спиной бежала девочка, упала и сильно ушиблась. Там оказались адекватные родители, но в больнице по незнанию они сказали, что травму ребенок получил в детском саду. Пришла бумага, я писала объяснительные, ходила извиняться к родителям, хотя они не имели никаких претензий.
Шпионы в родительском чате
Родительские чаты — это самое ужасное, что может быть. Вечером, забирая ребенка, могут тебе улыбаться, а в чате поливают грязью. Может, не все это знают.
И воспитатель в итоге знает, что там его просто «запирают». Начал критиковать один, другие родители не разобрались, но, конечно, поверили, и вот уже плохо к тебе относятся остальные родители, которые это читают. Никто не хочет разбираться и прояснять ситуацию.
«На меня накричала воспитательница»
Не один раз я слышала, как родители говорят детям: «Рассказывай всё, что было в детском саду». Но дети в силу своего возраста могут додумать, нафантазировать не со зла. Например, такая ситуация. В группе 27 детей. Если даже они не кричат, то все вместе всё равно громко разговаривают. И бывает такое, что приходится повышать голос, чтобы просто обратить внимание детей на себя.
А ребенок приходит домой и говорит: «На меня сегодня накричала воспитательница», не объясняя, что было до этого. Что они с ребятами играли, кричали, и воспитатель никак не могла их усмирить и сказала им что-то громким голосом.
Но для родителей ребенок всегда прав. Фантазирует? Да вы что, он мне никогда не врал! И тем более ребенок сам по себе обидчивый, если родители ему всё позволяют, всё дают, он устраивает истерики в детском саду. А ребенок может в этой истерике ударить воспитателя, и не только на моем примере. Вот это, с позиции родителя, считается нормальным.
Идти работать в садик никто не хочет
Я, если честно, не знаю, как должен оплачиваться труд людей таких профессий, как воспитатель, учитель, преподаватель в университете. Это всё о жизни людей, прежде всего мы несем ответственность за жизни людей. И если подходить к этому утрированно, то сколько стоит жизнь человека? Просто я посчитала, если полная группа 27 детей, то примерно в день за одного ребенка мы получаем 58 рублей. То есть жизнь ребенка за один день стоит 58 рублей.
Обязанности, которые прописаны в трудовом договоре, не соизмеримы зарплате. Максимум я получала за последние полгода 37 тысяч. Учитывая, сколько времени мы проводим на работе и сколько всякого говна получаем в ответ.
Еще происходит эмоциональное выгорание. Раньше я слышала про него, но не понимала, что это вообще такое. Зато сейчас я максимально понимаю. Схожу в отпуск — клянусь, возвращаться на работу не хочется. Каждый день переживаешь, какое порицание получишь от родителей, как будут воспринимать меня дети.
Конечно, это должно быть призвание. Но на одном призвании держаться долго нельзя. Меня держит эта работа, потому что, несмотря ни на что, я безумно люблю детей.
Идти работать в садик никто особо не хочет. Особенно нянечками. Потому что зарплата мизерная, а обязанностей очень много.
В
Сейчас родители говорят детям только об их правах, а об их обязанностях — уважении к старшим, какой-то дружбе — забывают. Работа воспитателем — это огромный труд. Воспитатели заслуживают уважения, потому что они делают большой вклад в детей. Хотя воспитание ребенка — это обязанность родителей. При этом 90% всех родителей считают, что воспитанием должны заниматься воспитатели.
- когда родители, не разобравшись, бегут жаловаться;
- говорят с воспитателем свысока;
- позволяют грубые матерные выражения в адрес воспитателя;
- суют ребенку телефон и не хотят с ним заниматься;
- приводят в садик недолеченных детей;
- низкая зарплата;
- бумажная работа после работы;
- когда родители «не фильтруют» рассказы ребенка о садике;
- винят воспитателя за случайные синяки на прогулке;
- считают, что воспитание ребенка, исключительная обязанность детского сада.
СЮЖЕТ
А в прошлой серии проекта «Что меня бесит» об изнанке своей профессии рассказала школьная учительница. Еще одним интересным героем был участковый педиатр. Прочитать полные монологи героев можно здесь.