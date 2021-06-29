Аналитики подсчитали, выиграет ли новосибирец при переезде в Москву — профессии, которым это выгодно

Аналитики рассказали, каким новосибирцам выгодно переезжать в Москву
Аналитики HeadHunter, которые провели исследование совместно с сервисом по поиску недвижимости Циан, выяснили, сколько в среднем новосибирцы выиграют или проиграют по деньгам при переезде в столицу.
— Москва входит в число городов с наиболее высоким уровнем заработных плат в России, однако переезд в столицу за карьерными перспективами подразумевает дополнительные расходы, в первую очередь — в части проживания, — говорится в исследовании.
Так, по данным аналитиков, аренда однокомнатной квартиры в Москве в среднем стоит 38,1 тысячи рублей, а, например, средний уровень зарплат уровня «ведущий специалист»/«специалист», по данным «Банка заработных плат» hh.ru, — около 89,2 тысяч рублей на руки. То есть расходы на аренду однокомнатной квартиры составят 43% от дохода, подсчитали аналитики.
В выборку для исследования попали 34 российских города, для жителей половины городов переезд столицу в финансовом плане оказался бессмысленным.
— Жители Новосибирска c собственным жильем в своем городе в среднем будут иметь на 3,6 тыс. рублей свободных средств больше, чем при переезде в Москву, — говорится в исследовании. При этом остаток средств в родном городе за вычетом прожиточного минимума у новосибирца в среднем равняется 34,4 тысячи рублей.
У омичей, которые останутся в родном городе (за вычетом прожиточного минимума), останется 32,7 тысячи рублей, при переезде разница в свободных средствах по сравнению с Москвой (с учетом аренды однокомнатной квартиры) будет 1,9 тысячи рублей. Среди сибирских городов в «выгодную» категорию также попали Кемерово и Барнаул — жители этих городов, по данным исследования, при переезде в столицу будут в плюсе: Кемерово — на 2,9 тысячи рублей, Томск — на 1,2 тысячи рублей, Барнаул - на 5,3 тысячи рублей.
Эксперты также проанализировали 12 наиболее распространенных сфер деятельности, представителям шести из них оказалось выгодным переезжать из любого города, в том числе из Новосибирска.
— В первую очередь речь идет о сфере информационных технологий. В среднем прибавка к свободным средствам по всем городам составит 73,7 тысячи рублей, — сообщили в службе исследований HeadHunter. — Больше средств после вычета обязательных расходов будут иметь сотрудники банковской сферы, инвестиций и лизинга, бухгалтеры, финансисты, специалисты продаж, маркетологи, специалисты PR и рекламы, юристы.
По данным аналитиков, невыгодно переезжать ради повышения дохода сотрудникам сферы производства, транспорта/логистики, гостиничного бизнеса, туризма, а также рабочему, административному персоналу, консультантам.
— С учетом затрат на аренду и больших расходов в целом, на руки при переезде из Новосибирска остается меньше свободных средств, чем на родине, где не нужно арендовать жилье. «Потери» при переезде составят от 18,7 тыс. до 36,5 тыс. рублей в месяц, — говорится в исследовании.
Недавно обозреватель НГС провел несколько дней в Москве и рассказал, как сейчас выглядит столица. Многие новосибирцы мечтают переехать на российские морские курорты — недавно на НГС вышла подборка историй от тех, кто решился на это.