Аналитики подсчитали, выиграет ли новосибирец при переезде в Москву — профессии, которым это выгодно

Аналитики HeadHunter, которые провели исследование совместно с сервисом по поиску недвижимости Циан, выяснили, сколько в среднем новосибирцы выиграют или проиграют по деньгам при переезде в столицу.



— Москва входит в число городов с наиболее высоким уровнем заработных плат в России, однако переезд в столицу за карьерными перспективами подразумевает дополнительные расходы, в первую очередь — в части проживания, — говорится в исследовании.

Так, по данным аналитиков, аренда однокомнатной квартиры в Москве в среднем стоит 38,1 тысячи рублей, а, например, средний уровень зарплат уровня «ведущий специалист»/«специалист», по данным «Банка заработных плат» hh.ru, — около 89,2 тысяч рублей на руки. То есть расходы на аренду однокомнатной квартиры составят 43% от дохода, подсчитали аналитики.