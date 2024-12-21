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Происшествия Выехал на встречку: водитель «Тойоты» влетел в машину на трассе Р-255 «Сибирь» — погибли двое

Выехал на встречку: водитель «Тойоты» влетел в машину на трассе Р-255 «Сибирь» — погибли двое

Еще одного человека доставили в больницу

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14 комментариев

В аварии погибли 30-летний мужчина и 62-летняя женщина

Источник:

В Новосибирской области 21 декабря произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека, сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось около 17:25 на трассе Р-255 «Сибирь». 30-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по трассе со стороны Кемерова в направлении Новосибирска.

По предварительным данным, на 103 километре дороги сибиряк выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным Toyota Avensis — им управлял 63-летний мужчина.

В результате аварии водитель Toyota Corolla и 62-летняя женщина-пассажир Toyota Avensis погибли. Водителя Toyota Avensis с различными травмами доставили в Болотнинскую ЦРБ.

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

Днем 21 декабря в Новосибирске автомобиль врезался в столб. Погиб водитель.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Если вы стали свидетелем ДТП или знаете участников аварии, просим связаться с НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
14
GNUS111
1 час
Давно пора запретить эти прули. Они опасны для жизни людей и не преднозначены для правостороннего движения
Гость
1 час
КемеровО!!!! Когда это поколение-НГС правильно научится писать статьи?
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