Выехал на встречку: водитель «Тойоты» влетел в машину на трассе Р-255 «Сибирь» — погибли двое

В Новосибирской области 21 декабря произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека, сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП случилось около 17:25 на трассе Р-255 «Сибирь». 30-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по трассе со стороны Кемерова в направлении Новосибирска.
По предварительным данным, на 103 километре дороги сибиряк выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным Toyota Avensis — им управлял 63-летний мужчина.
В результате аварии водитель Toyota Corolla и 62-летняя женщина-пассажир Toyota Avensis погибли. Водителя Toyota Avensis с различными травмами доставили в Болотнинскую ЦРБ.
— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
Днем 21 декабря в Новосибирске автомобиль врезался в столб. Погиб водитель.