Как Казань переживает налет беспилотников: рассказы и кадры от жителей

Утром в Татарстане сбили БПЛА Источник: читатель 116.RU











В Казани местные жители поделились кадрами летательного аппарата, похожего на беспилотник, в небе возле ЖК «Лазурные небеса». Сегодня утром там начался пожар. Позже они заметили и другие дроны. Люди паникуют, но власти просят сохранять спокойствие и при необходимости уйти в безопасные места.

— Многие люди около 8 утра проснулись от громких хлопков. Был прям грохот, — делятся читатели 116.RU.

Дым валит из здания, куда попал беспилотник Источник: читатель 116.RU

Жители близлежащих домов (ЖК «21 Век») также слышали громкий звук. Казанцы присылают видео, на которых летательный аппарат до сих пор находится в небе.

— Сильная паника. Спецслужбы действительно работают с 07:50. Все дороги перекрыты, — говорят читатели.

Другие кадры повреждений Источник: читатель 116.RU

Местные жители предполагают, что дом на Клары Цеткин, который тоже пострадал от атаки, не был целью. По их мнению, он мог лететь на пороховой завод, который находится рядом.

Люди также жалуются на проблемы на дорогах. Некоторые улицы перекрыли. Из-за этого местные не могут добраться до нужного им места.

Над Казанью заметили несколько беспилотников. Пока в Минобороны сообщили, что сбили один дрон с помощью ПВО.