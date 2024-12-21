Беспилотники атаковали Казань: дрон врезался в небоскреб, начался пожар — кадры

Казань атаковали беспилотники. Один врезался в стеклянный небоскреб. Людей срочно эвакуируют.
Над Татарстаном, по данным Минобороны, БПЛА самолетного типа уничтожили ПВО около 07:50 по московскому времени. По поводу повреждений в военном в ведомстве пока не сообщили.
Тем временем жители ЖК «Лазурные небеса» и близлежащих домов утверждают, что проснулись от хлопка. Они говорят, что беспилотник мог попасть в здание. Сейчас ЖК оцеплен, на месте работают спецслужбы.
Судя по кадрам, которые присылают читатели 116.RU, беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажки.
Прилет был не один. По данным SHOT, второй удар также пришелся по 37-этажному дому в Казани. Третий дрон врезался в верхушку 23-этажного ЖК «Манхэттен», а обломки четвертого БПЛА упали на крышу пятиэтажного дома на улице Клары Цеткин. На месте падения начался пожар.
Жителей просят сохранять спокойствие и при сигнале тревоги одеться и спуститься в подвалы.