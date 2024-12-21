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Происшествия Беспилотники атаковали Казань: дрон врезался в небоскреб, начался пожар — кадры

Беспилотники атаковали Казань: дрон врезался в небоскреб, начался пожар — кадры

Над городом заметили несколько БПЛА

6 388
20 комментариев

Читатели 116.RU услышали резкий звук перед пожаром

Источник:

Казань атаковали беспилотники. Один врезался в стеклянный небоскреб. Людей срочно эвакуируют.

Над Татарстаном, по данным Минобороны, БПЛА самолетного типа уничтожили ПВО около 07:50 по московскому времени. По поводу повреждений в военном в ведомстве пока не сообщили.

Тем временем жители ЖК «Лазурные небеса» и близлежащих домов утверждают, что проснулись от хлопка. Они говорят, что беспилотник мог попасть в здание. Сейчас ЖК оцеплен, на месте работают спецслужбы.

Из окон вырываются языки пламени

Источник:

Судя по кадрам, которые присылают читатели 116.RU, беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажки.

Последствия атаки

Источник:

Прилет был не один. По данным SHOT, второй удар также пришелся по 37-этажному дому в Казани. Третий дрон врезался в верхушку 23-этажного ЖК «Манхэттен», а обломки четвертого БПЛА упали на крышу пятиэтажного дома на улице Клары Цеткин. На месте падения начался пожар.

После падения беспилотника загорелась крыша

Источник:

Жителей просят сохранять спокойствие и при сигнале тревоги одеться и спуститься в подвалы.

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БПЛА Атака Беспилотники Казань Небоскреб
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Комментарии
22
Гость
35 минут
Последние лет 5, все больше убеждаюсь, что Сибирь, это не у черта на куличках, а у Христа за пазухой.....
Гость
41 минута
Это называется "сбили".
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