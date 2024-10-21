«Сказал, чтобы мы убрали этот вагон»: избитая водитель новосибирского трамвая №13 — о конфликте на конечной

Трамвай №13 перегородил проезд автомобилисту на конечной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Водитель новосибирского трамвая №13, пострадавшая в дорожном конфликте с автомобилистом, рассказала НГС о полученных травмах и о том, что предшествовало нападению на нее.

По уточненной информации, инцидент произошел в четверг, 17 октября, в Дзержинском районе, а именно — на конечной остановке трамвая №13 «Гусинобродское шоссе». Пострадавшая водитель трамвая Маргарита Карчевская рассказала корреспонденту НГС все, что она помнит о конфликте:

– Мы вышли покурить на конечной. Подъехал гражданин и сказал, чтобы мы убрали этот вагон. Я ему ответила: «Подожди две минуты». Он начал меня обзывать по-всякому. Я к нему подошла, говорю: «Успокойся». Ну, и пошла. Голову поднимаю, вот он и удар, и все на свете.

В том числе агрессор бросил тяжелый предмет в вагон и разбил остекление. Женщине тем временем очевидцы вызвали скорую помощь, приезда полиции она не застала, так как ее уже увезли к тому моменту в медучреждение. Подозрение на перелом челюсти не подтвердилось.

— Мне сделали снимок в больнице: у меня ушиб грудного отдела и челюсти. И на правой руке синяк. Опухоль уже спадать начала, — описала свое состояние пострадавшая. Сейчас она проходит обследование. Больничный брать не стала, и во вторник, 22 октября, она собирается снова выходить на смену.

В ближайшее время Маргарита Карчевская пройдет судмедэкспертизу и напишет заявление на нападавшего. Между тем, в полиции уже начали проверку по факту публикации.

— В настоящее время проверка продолжается. Сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства и участников конфликта, — прокомментировали инцидент НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области.