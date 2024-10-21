НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

4 м/c,

зап.

 746мм 69%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86

Из-за чего началась драка водителя и курьера в Новосибирске

Закладки на 71 миллион
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Взлетели ставки по кредитам
Запретное озеро на Алтае
Тайны дома на Инской
Авто с маркетплейса
Новости в Telegram
Происшествия эксклюзив «Сказал, чтобы мы убрали этот вагон»: избитая водитель новосибирского трамвая №13 — о конфликте на конечной

«Сказал, чтобы мы убрали этот вагон»: избитая водитель новосибирского трамвая №13 — о конфликте на конечной

Избитая водитель новосибирского трамвая №13 объяснила, как начался конфликт

3 120
31 комментарий

Трамвай №13 перегородил проезд автомобилисту на конечной

Водитель новосибирского трамвая №13, пострадавшая в дорожном конфликте с автомобилистом, рассказала НГС о полученных травмах и о том, что предшествовало нападению на нее.

По уточненной информации, инцидент произошел в четверг, 17 октября, в Дзержинском районе, а именно — на конечной остановке трамвая №13 «Гусинобродское шоссе». Пострадавшая водитель трамвая Маргарита Карчевская рассказала корреспонденту НГС все, что она помнит о конфликте:

– Мы вышли покурить на конечной. Подъехал гражданин и сказал, чтобы мы убрали этот вагон. Я ему ответила: «Подожди две минуты». Он начал меня обзывать по-всякому. Я к нему подошла, говорю: «Успокойся». Ну, и пошла. Голову поднимаю, вот он и удар, и все на свете.

В том числе агрессор бросил тяжелый предмет в вагон и разбил остекление. Женщине тем временем очевидцы вызвали скорую помощь, приезда полиции она не застала, так как ее уже увезли к тому моменту в медучреждение. Подозрение на перелом челюсти не подтвердилось.

— Мне сделали снимок в больнице: у меня ушиб грудного отдела и челюсти. И на правой руке синяк. Опухоль уже спадать начала, — описала свое состояние пострадавшая. Сейчас она проходит обследование. Больничный брать не стала, и во вторник, 22 октября, она собирается снова выходить на смену.

В ближайшее время Маргарита Карчевская пройдет судмедэкспертизу и напишет заявление на нападавшего. Между тем, в полиции уже начали проверку по факту публикации.

— В настоящее время проверка продолжается. Сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства и участников конфликта, — прокомментировали инцидент НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее в ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что информация о случившемся поступила в отдел полиции.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Трамвай 13 Конфликт на дороге Избиение Водители
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY15
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Alx_nsk
1 час
Что эти трамваи себе позволяют! запарковаться на рельсах не дают!
Гость
1 час
Не стыдно мужчине? Вот позор. Но он неадекватный, это ясно.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Мнение
Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог
Анонимное мнение
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Илья,46

Алексей,47

MARINA,28

Елена,56

Илья,41

Mariya,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление