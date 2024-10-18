«Послала и бросила окурком»: в Новосибирске водитель трамвая №13 получила удар от автомобилиста

Трамвай №13 часто попадает в аварии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске мужчина за рулем автомобиля и женщина, управляющая трамваем №13, поспорили из-за того, кто кого должен пропустить. Инцидент произошел в четверг, 17 октября, в Октябрьском районе.

— Ситуация неоднозначная. Она якобы его послала и окурком бросила, а он за это ее ударил, — рассказал близкий к ситуации источник НГС.

Кроме того, у вагона трамвая в результате конфликта оказалось разбито окно.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что информация о случившемся поступила в отдел полиции №6 «Октябрьский».

— Сообщение о конфликте в трамвае в полицию поступало. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в полиции.