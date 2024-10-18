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Происшествия «Послала и бросила окурком»: в Новосибирске водитель трамвая №13 получила удар от автомобилиста

«Послала и бросила окурком»: в Новосибирске водитель трамвая №13 получила удар от автомобилиста

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта

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11 комментариев

Трамвай №13 часто попадает в аварии

В Новосибирске мужчина за рулем автомобиля и женщина, управляющая трамваем №13, поспорили из-за того, кто кого должен пропустить. Инцидент произошел в четверг, 17 октября, в Октябрьском районе.

— Ситуация неоднозначная. Она якобы его послала и окурком бросила, а он за это ее ударил, — рассказал близкий к ситуации источник НГС.

Кроме того, у вагона трамвая в результате конфликта оказалось разбито окно.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что информация о случившемся поступила в отдел полиции №6 «Октябрьский».

— Сообщение о конфликте в трамвае в полицию поступало. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в полиции.

23 сентября в центре Новосибирска трамвай № 13 попал в очередное ДТП.

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Новосибирск Трамвай 13 Конфликт на дороге Общественный транспорт полиция
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Комментарии
12
Сутулый
21 минута
Трамвай всегда прав.
Жук
12 минут
Как раз на фото изображён перекрёсток, на котором поворот налево должен выполняться с трамвайных путей (не создавая помех трамваю, да-да). И когда подъезжаешь к перекрёстку - трамвая нет, до самого Оперного пустые рельсы, стоишь, ждёшь зелёный, из-за Оперного выезжает трамвай, практически упирается тебе в бампер и начинает истерично сигналить... вот именно в этот момент, походу баба и получила в лоб.
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