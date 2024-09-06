Полицейские с автозаком проехали в центре Новосибирска — видео

Вечером 6 сентября в центре Новосибирска заметили полицейские машины. Кадры со служебным транспортом прислала редакции читательница НГС.
Девушка заявила, что машины проехали по улице Ленина. Судя по видео, там оказались два автомобиля полиции и один автозак.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве сообщили НГС, что полицейские несут службу по обеспечению охраны общественного порядка.
Кроме улицы Ленина, служебные машины заметили на улице Советской и на Красном проспекте в районе Театрального сквера. Речь идет о площади Ленина.
В середине июля в центре Новосибирска также заметили массовое скопление автомобилей сотрудников силовых служб.