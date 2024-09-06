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Происшествия Полицейские с автозаком проехали в центре Новосибирска — видео

Полицейские с автозаком проехали в центре Новосибирска — видео

Автомобили заметили на улице Ленина

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26 комментариев

В МВД сообщили, что полицейские несут службу по обеспечению охраны общественного порядка

Вечером 6 сентября в центре Новосибирска заметили полицейские машины. Кадры со служебным транспортом прислала редакции читательница НГС.

Девушка заявила, что машины проехали по улице Ленина. Судя по видео, там оказались два автомобиля полиции и один автозак.

Автомобили заметили вечером в пятницу

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве сообщили НГС, что полицейские несут службу по обеспечению охраны общественного порядка.

Автомобили полиции заметили в нескольких местах

Кроме улицы Ленина, служебные машины заметили на улице Советской и на Красном проспекте в районе Театрального сквера. Речь идет о площади Ленина.

Судя по кадрам, полицейские также находятся на площади Ленина

В середине июля в центре Новосибирска также заметили массовое скопление автомобилей сотрудников силовых служб.

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Комментарии
26
Почётный гражданин Левосибирска
6 сентября 2024, 23:12
Видимо, в Кремле ситуация накалилась до предела, что по всей стране усиленные патрули дежурят.
Zemb
6 сентября 2024, 23:16
это группа поддержки для местных охранников. если Ленина додумаются сделать пешеходной там нужно будет роту ОМОНа, и батальон автозаков с БТР каждую ночь приглашать.
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