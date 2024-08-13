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Происшествия Спецоперация на Украине В Курской области неделю идут бои с ВСУ. Собрали главное о вторжении в Россию и обстановке на границе

В Курской области неделю идут бои с ВСУ. Собрали главное о вторжении в Россию и обстановке на границе

Сейчас Минобороны ведет зачистку российских территорий

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133 комментария
Уничтожение танка ВСУ показало Минобороны

Ровно неделю назад Вооруженные силы Украины попытались ворваться в Россию через границу в Курской области. Бои продолжаются до сих пор. В регионе, как и в Белгородской, и Брянской областях, введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального уровня. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту терактов и убийств в связи с гибелью мирного населения. Эвакуированы из зоны боевых действий больше 120 тысяч человек, ведется зачистка населенных пунктов от диверсантов ВСУ. Собрали главное о событиях на границе за 7 дней.

Атаки на Курскую область

Утром 6 августа ВСУ атаковали и попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Противник вторгся, используя силы 300 человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ. Также были задействованы 11 танков и 20 бронемашин.

Позднее начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов уточнил, что на Курскую область напали до тысячи вооруженных солдат. Он доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские военные остановили продвижение ВСУ.

В понедельник, 12 августа, на собрании по Курской области с Путиным, Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ проникли на территорию Курской области на 12 километров, а в ширину — на 40 километров.

Также врио губернатора отметил, что диверсанты могут действовать в образе российских граждан.

— Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование, — сказал врио губернатора.

Кадры штурма боевиков ВС РФ

Помимо этого, каждый день Курскую область атакуют с воздуха. В ночь на 13 августа ВС РФ было уничтожено 14 украинских дронов. Из них 12 над Курской областью, 1 — над Белгородской и 1 — над Воронежской, об этом сообщили в Минобороны РФ.

За всё время атак Украина потеряла до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 4 зенитных ракетных комплекса, 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии, сообщают в ведомстве.

Российские десантники уничтожили технику противника

Губернатор признался, что ситуация до сих пор напряженная.

— Прошла неделя с момента вторжения украинских нацистов на территорию Курской области. Невероятное количество разных событий произошло за это время. Говорю прямо: кризис еще не преодолен, — написал он в своем Telegram-канале и выложил видео с россиянами из всех уголков страны, которые поддерживают регион.

Пострадавшие

По словам Алексея Смирнова, в результате вторжения ВСУ на территорию РФ погибли 12 мирных жителей, а 121 человек получили ранения, среди них 10 детей. Помощь всем пострадавшим оказывается, гуманитарную помощь выдают круглосуточно, сообщил он.

— В наличии на сегодня находится 10 тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов и 112 тысяч литров воды. В пути 13 тысяч суточных пайков, 260 тысяч литров воды и 148 тысяч недельных продуктовых наборов. Проблем здесь нет, — сказал врио губернатора.

В стационаре сейчас находятся 69 пострадавших, в том числе 8 детей. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в их числе двум детям. 8 человек уже выписаны. Еще 11 пациентов, среди них 4 ребенка, продолжают лечиться в Москве, отметили в Минздраве РФ.

Гибель не менее 4 мирных жителей Курской области подтвердили в ООН. Об этом сообщила официальный представитель управления организации по правам человека Равина Шамдассани.

— У нас есть личности этих жертв. Мы также знаем, что еще несколько гражданских лиц, в том числе журналист и медицинские работники, были ранены, — сказала она.

Говоря о журналисте, подразумевается военкор Евгений Поддубный. 7 августа его машину атаковал дрон-камикадзе. Долгое время его считали погибшим, так как были свидетели, увидевшие прямое попадание в машину, отчего она отлетела и взорвалась. Однако Поддубный из нее выпал, что спасло ему жизнь. Корреспондент получил ожоги и травму головы. Сейчас он находится в стабильном, но тяжелом состоянии в госпитале в Москве.

Среди врачей, о чём сказали в ООН, есть не только пострадавшие, но и жертвы. На второй день обстрелов ВСУ снаряд попал в машину скорой помощи около Суджи. Водитель и фельдшер погибли, а врач получил ранение, рассказал врио главы региона.

Военкора представят к награде

Среди врачей, о чем сказали в ООН, есть не только пострадавшие, но и жертвы. На второй день обстрелов ВСУ, снаряд попал в машину скорой помощи около Суджи. Водитель и фельдшер погибли, а врач получил ранение, рассказал Алексей Смирнов.

Эвакуация

В попытках уберечь мирное население власти организовали эвакуацию. На данный момент из Курской области вывезли более 120 тысяч человек, еще порядка 60 тысяч ожидают отправки в пункты временного размещения, сообщил врио губернатора. Вчера, 12 августа, власти Беловского района приняли решение об обязательной эвакуации всех жителей. Пострадавшим оказывают помощь, их перевозят в безопасные места.

В ближайшее время будут запущены первые рейсы для перевозки людей в ПВР Запорожской области. По словам Алексея Смирнова, для этих целей будут использоваться санатории и пансионаты на берегу Азовского моря.

Жители эвакуируются из Курска

Однако с выездом из региона на первых порах были проблемы. Люди массово скупили все билеты на поезда до Москвы, из-за чего люди не могли выбраться. На третий день атак ВСУ из Подмосковья в Курскую область направили 15 автобусов, чтобы забрать людей в подмосковные лагеря и санатории.

— Подготовили более 400 мест в детских лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкино. В случае необходимости разместим пострадавших в больницах, — уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В тот же день о готовности принять эвакуированных сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— Буквально в ближайшее время они приедут к нам и будут столько находиться здесь, сколько потребует обстановка. Если в сентябре начнут учиться здесь, мы это все обеспечим, — сказал Беглов.

Главы других регионов также заявили о том, что готовы принять людей и разместить у себя.

Главная проблема для эвакуировавшихся заключалась в том, что многие из них выезжали самостоятельно на своих автомобилях. Местные жители рассказывают, что они или их знакомые попадали под обстрелы на выездах из региона. Многие покидали территорию вместе с детьми. Как это происходило, рассказали MSK1.RU очевидцы и пострадавшие.

Решения Путина

Президент России Владимир Путин уже не раз обсуждал ситуацию в Курской области. 12 августа он провел обширное заседание, на котором присутствовали члены Совета Безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей. Там он дал первые оценки происходящему.

— Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, — отметил президент на совещании.

Он добавил, что сейчас главной задачей является выбить противника из страны. Когда ВСУ покинут территорию, необходимо обеспечить надежное прикрытие границы и помнить, что они могут принять другие попытки для дестабилизации в приграничных регионах. По словам Путина, Россия готовит ответ на провокацию ВСУ и не закончит проведение спецоперации.

Координировать работу по налаживанию ситуации в регионе поручено зампреду правительства Денису Мантурову. Он работает в связке со всеми министерствами и органами, а также напрямую взаимодействует с врио губернатора.

Для помощи населению Владимир Путин назначил выплату в 10 тысяч рублей всем, кто пострадал от атак ВСУ. Он также поручил оценить и другой ущерб — утрата имущества, жилья.

Пострадавшие из тех областей, где ввели режим ЧС, также могут получить единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей и при утрате имущества — 150 тысяч рублей.

Белгородская область

Параллельно с вторжением в Курскую область Украина активно атаковала Белгород. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ситуация ухудшилась: число обстрелов возросло, а восстановить инфраструктуру на территории рядом с границей не получается, так как техника повреждена ВСУ.

В ночь на 13 августа в Белгородском районе атаковали сёла Красный Хутор, Отрадное, Черемошное и Ясные Зори. Украина выпустила 22 боеприпаса, а также нанесла удары с помощью 3 беспилотников. В селе Ясные Зори сброшено несколько взрывных устройств, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за напряженной обстановки более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район Белгородской области. Около тысячи из них сейчас находятся в пунктах временного размещения.

— Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения. Они обеспечены питанием и постелью, — сказал он.

Также массовая эвакуация затронула жителей приграничного Шебекино. Оттуда эвакуировалось порядка 50–70% жителей.

Также Гладков рассказал о том, что один из дронов ВСУ ночью попал в автомобиль мирного жителя в селе Черемошное Белгородского района. В результате мужчина получил серьезные травмы. Сейчас врачи борются за его жизнь.

ПО ТЕМЕ
Курская область Вячеслав Гладков Алексей Смирнов Атаки ВСУ Атаки БПЛА Владимир Путин Евгений Поддубный
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Комментарии
133
Супер дюбель
13 августа 2024, 22:54
Арифметика от МО РФ. 1000 человек напало, 2030 из них убили. Вопрос: сколько осталось? (Внимание - врать нельзя, министр запрещает).
Антонио54🌞
13 августа 2024, 22:13
Все идет по плану. А нас за что ?
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