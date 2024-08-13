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Происшествия «Вы переоформлены, можете вернуть билет»: что говорят в S7 о массовом переносе и отмене рейсов

«Вы переоформлены, можете вернуть билет»: что говорят в S7 о массовом переносе и отмене рейсов

Мы дозвонились на горячую линию

3 064
12 комментариев
Пассажиров поставили перед фактом

Новосибирцы не могут вернуться из Красноярска домой вовремя из-за отмены рейса. Всего сегодня, 13 августа, авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) отменила шесть самолетов. Это рейсы из Толмачево в Кемерово и Улан-Удэ, а также из Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ в Новосибирск. По данным онлайн-табло, задерживаются еще 11 бортов.

— Мы не смогли вылететь из Красноярска рейсом на 11:10. Нас перенесли на 15:25. И все. Зарегистрировались на предложенный рейс. Без вариантов. Ни одна авиакомпания не летит в Новосибирск до обеда. Все рейсы только вечерние. Пришлось все отменять: работу, тренировки, — отметила читательница НГС. — Получили смс: «Ваш рейс отменен. Вы переоформлены. Инструкция для тех, кто хочет обменять или вернуть билет — ссылка».

Скриншот смс читательница прислала в редакцию. Также с жалобой обратилась жительница Уфы — у нее перенесли рейс 17 августа в Москву.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в S7 с просьбой объяснить массовый перенос и отмену рейсов. На звонки по телефону в пресс-службе никто не ответил.

Мы позвонили на горячую линию авиакомпании. После долго ожидания ответа причина отмены рейса яснее не стала.

— Благодарю вас за ожидание. Уточнила. По рейсу информации сейчас в данный момент нет — почему рейс отменен. Если какие-то вопросы есть, можете в обратную связь обратиться, узнать причины отмены. В контактном центре информация не предоставляется, — заявили на горячей линии.

Источник НГС сообщил, что возможной причиной отмены и переносов может быть сбой в расписании.

У вас возникла проблема с вылетом? Отменили или задерживается ваш рейс? Знаете причины отмены и переносов? Свяжитесь с редакцией НГС!
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Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, из-за проблем с рейсами начали проверку.

В июле авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlanes) получила штраф за то, что отказала пассажирам в перелете из Новосибирска в Иркутск. Их не пустили на борт из-за нехватки мест.

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S7 S7 Airlines Отмена рейсов Перенос рейса Новосибирск
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Комментарии
12
mr.Mister.
13 августа 2024, 13:11
Зачем вы статьи пишете ни о чём. Никакой новой информации!
Светлана В-ва
13 августа 2024, 13:10
ни неба ни ж/д ни трасс. Дома сидите дорогие россияне. Хотя в свете последних событий, некоторым и из дома приходится бежать.
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