Авиакомпания S7 отменила шесть рейсов и задерживает еще одиннадцать в Толмачево

Проблемы возникли у десятков пассажиров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlanes) отменила рейсы из Толмачево в Кемерово и Улан-Удэ, а также из Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ в Новосибирск. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, из-за проблем с рейсами начали проверку.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, задерживается и прилет как минимум 10 рейсов авиакомпании сегодня, 13 августа, в Новосибирск. Причина пока не называется.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу авиакомпании S7 с просьбой оперативно прокомментировать ситуацию.

В июле авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlanes) получила штраф за то, что отказала пассажирам в перелете из Новосибирска в Иркутск. Их не пустили на борт из-за нехватки мест.