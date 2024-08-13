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Происшествия Авиакомпания S7 отменила шесть рейсов и задерживает еще одиннадцать в Толмачево

Авиакомпания S7 отменила шесть рейсов и задерживает еще одиннадцать в Толмачево

Транспортная прокуратура начала проверку

13 062
54 комментария
Проблемы возникли у десятков пассажиров

Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlanes) отменила рейсы из Толмачево в Кемерово и Улан-Удэ, а также из Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ в Новосибирск. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, из-за проблем с рейсами начали проверку.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, задерживается и прилет как минимум 10 рейсов авиакомпании сегодня, 13 августа, в Новосибирск. Причина пока не называется.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу авиакомпании S7 с просьбой оперативно прокомментировать ситуацию.

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В июле авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlanes) получила штраф за то, что отказала пассажирам в перелете из Новосибирска в Иркутск. Их не пустили на борт из-за нехватки мест.

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Комментарии
54
Алле гараж
13 августа 2024, 10:56
Началось?
275006922
13 августа 2024, 11:31
Произошла стабилочка
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