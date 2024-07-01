На Алтае автобус влетел в остановку с людьми — два человека пострадали

Автобус влетел в остановку Источник: ГУ МЧС России











В Алтайском крае на трассе произошло ДТП: автобус столкнулся с грузовиком, а после въехал в остановку. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.



— Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Алтайском крае. В Бийске пассажирский автобус, который следовал из Бийска в Усть-Катунь, столкнулся с грузовым автомобилем, — сообщили в ведомстве.



В результате столкновения автобус въехал в остановку общественного транспорта, где стояли два человека: мужчина и 17-летняя девушка. Специалисты МЧС России оказали им помощь, а затем передали медикам. На месте работают 6 сотрудников МЧС и техника ведомства.



Сотрудники МЧС оказали людям помощь Источник: ГУ МЧС России











Пострадавших передали медикам Источник: ГУ МЧС России











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