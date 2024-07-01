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Происшествия подробности На Алтае автобус влетел в остановку с людьми — два человека пострадали

На Алтае автобус влетел в остановку с людьми — два человека пострадали

Перед этим автобус также столкнулся с грузовиком

1 193
2 комментария
Автобус влетел в остановку

В Алтайском крае на трассе произошло ДТП: автобус столкнулся с грузовиком, а после въехал в остановку. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

— Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Алтайском крае. В Бийске пассажирский автобус, который следовал из Бийска в Усть-Катунь, столкнулся с грузовым автомобилем, — сообщили в ведомстве.

В результате столкновения автобус въехал в остановку общественного транспорта, где стояли два человека: мужчина и 17-летняя девушка. Специалисты МЧС России оказали им помощь, а затем передали медикам. На месте работают 6 сотрудников МЧС и техника ведомства.

Сотрудники МЧС оказали людям помощь
Пострадавших передали медикам

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске автобус №13 попал в массовое ДТП на Большевистской. Очевидца рассказала подробности аварии.

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ДТП Автобус Грузовик Алтайский край МЧС
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Комментарии
2
Гость
1 июля 2024, 11:24
Алтайский край становится всё чудесатее.
Гость
1 июля 2024, 11:33
Не автобус столкнулся с грузовиком, а грузовик с автобусом.
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