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Происшествия Сотрясение и переломы: какие травмы получил попавший под электропоезд новосибирец

Сотрясение и переломы: какие травмы получил попавший под электропоезд новосибирец

Выяснилось, что он вышел на пути со стороны водохранилища

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3 комментария
В момент столкновения скорость поезда превышала 90 километров в час

В Новосибирской области стали известны подробности травмирования мужчины на железной дороге. Его сбил электропоезд, как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО, сибиряка доставили в больницу.

— 49-летний житель Новосибирска доставлен в одну из больниц областного центра с сотрясением головного мозга и переломами плеча и бедра, — сообщили в ведомстве.

Полицейские установили, что сибиряк вышел на пути со стороны Обского водохранилища. В момент столкновения скорость транспорта превышала 90 километров в час.

Инцидент произошел 27 июня в районе остановочного пункта Обское мое. По предварительным данным, мужчина пытался перебежать пути перед приближающимся поездом.

ПО ТЕМЕ
Сбил поезд Травмы Железная дорога Транспортная полиция Новосибирская область
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Комментарии
3
Гость
27 июня 2024, 23:38
Повезло
Гость
27 июня 2024, 23:38
Так ему и море по-колено было!
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