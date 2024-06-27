Сотрясение и переломы: какие травмы получил попавший под электропоезд новосибирец

В Новосибирской области стали известны подробности травмирования мужчины на железной дороге. Его сбил электропоезд, как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО, сибиряка доставили в больницу.
— 49-летний житель Новосибирска доставлен в одну из больниц областного центра с сотрясением головного мозга и переломами плеча и бедра, — сообщили в ведомстве.
Полицейские установили, что сибиряк вышел на пути со стороны Обского водохранилища. В момент столкновения скорость транспорта превышала 90 километров в час.
Инцидент произошел 27 июня в районе остановочного пункта Обское мое. По предварительным данным, мужчина пытался перебежать пути перед приближающимся поездом.