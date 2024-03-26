В корпусе НГТУ замкнуло проводку — оттуда эвакуировались 700 человек

В университете отмечают, что эвакуация прошла штатно Источник: пресс-служба ГУ МЧС Новосибирской области











26 марта в корпусе НГТУ на улице Немировича-Данченко, 136 в Новосибирске произошло короткое замыкание электропроводки. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.



По информации министерства, происшествие было в кабинете на шестом этаже. Сработала автоматическая сигнализация. Пожара не случилось, помещения проверили.

— Короткое замыкание электропроводки без последующего горения. До прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 700 человек <…> Люди возвращаются в аудитории, — отмечают в пресс-службе.



Пресс-секретарь НГТУ добавила корреспонденту, что эвакуация студентов прошла штатно.

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