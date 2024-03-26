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Происшествия В корпусе НГТУ замкнуло проводку — оттуда эвакуировались 700 человек

В корпусе НГТУ замкнуло проводку — оттуда эвакуировались 700 человек

Обошлось без пожара

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В университете отмечают, что эвакуация прошла штатно

26 марта в корпусе НГТУ на улице Немировича-Данченко, 136 в Новосибирске произошло короткое замыкание электропроводки. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По информации министерства, происшествие было в кабинете на шестом этаже. Сработала автоматическая сигнализация. Пожара не случилось, помещения проверили.

— Короткое замыкание электропроводки без последующего горения. До прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 700 человек <…> Люди возвращаются в аудитории, — отмечают в пресс-службе.

Пресс-секретарь НГТУ добавила корреспонденту, что эвакуация студентов прошла штатно.

Недавно житель частного сектора сгорел в «резиновом доме» в Новосибирске: он нарушил пожарную безопасность. Ранее недалеко от Бугринского моста загорелся частный дом — редакция публиковала кадры с места.

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