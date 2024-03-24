143 человека погибли, миллионы — в трауре. Все, что известно о теракте в Crocus City Hall к этому вечеру

22 марта люди с автоматами ворвались в подмосковный Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар.
Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело. Собрали все, что известно к вечеру 23 марта.
Погибшие и раненые
В самых свежих списках раненых — больше сотни имен. Для родственников пострадавших открыта горячая линия +7–499–251–45–03.
Последнее число погибших — 143 человека, его назвала Маргарита Симоньян. Telegram-каналы сообщают о 150 погибших, однако официального подтверждения пока не было. Несколько десятков тел нашли под завалами. Для того, чтобы разобрать их полностью, понадобится несколько суток.
Пострадавшим в теракте выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов. Власти Москвы и области возьмут на себя организацию похорон.
Силовики подозревают, что число погибших еще будет расти.
Задержания
Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». Об этом сообщили в Кремле. Там же уточнили, что силовики продолжают искать пособников по делу о теракте.
— По предварительной информации, «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе дер. Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться, — заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
В автомобиле найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.
Также силовики вывезли всех людей из отеля, где могли жить террористы. Следственный комитет ищет свидетелей теракта, очевидцев просят связаться со следствием.
Обращение Путина
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта.
— Выражаю глубокие, истинные соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура.
В Москве и Подмосковье во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления, — сказал президент.
Полный текст речи мы публиковали отдельно.
Рассказы очевидцев
Все больше людей, находившихся в «Крокусе», рассказывают, как им удалось выжить. Многие говорят, что сначала даже не поняли, что слышат стрельбу — а когда осознали, были в ужасе. Одни спасались бегством, другие старались спрятаться, помогали друзьям, родным и совершенно незнакомым людям.
Как всё происходило в трагический вечер: смотрите видео глазами тех, кто в момент нападения был внутри концертного центра.
Мемориалы
По всей стране люди идут почтить память жертв теракта в Crocus City Hall. Они несут к импровизированным мемориалам или памятным местам цветы, игрушки, свечи. Многие не могут сдержать слезы.
К Crocus City Hall приходят обычные москвичи и звезды. Под вечер люди начали зажигать поминальные свечи. Среди пришедших — легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, православный олигарх и владелец «Царьграда» Константин Малофеев и рэпер ST.
Рекламные плакаты в городах по все стране заменили траурные баннеры. Зачастую на них написано: «Скорбим» или просто: «Крокус».
Всю информацию о теракте мы продолжаем собирать в одном онлайне.