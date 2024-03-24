НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

ю-з.

 750мм 71%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Путин выступил с обращением в связи с терактом

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Скандал во дворе из-за проезда
Доступное протезирование зубов
Возмутительная улица Писарева
Находит работу студентам
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall обзор 143 человека погибли, миллионы — в трауре. Все, что известно о теракте в Crocus City Hall к этому вечеру

143 человека погибли, миллионы — в трауре. Все, что известно о теракте в Crocus City Hall к этому вечеру

Собрали главное о трагедии

100
Написать комментарий
Задержаны уже 11 человек

22 марта люди с автоматами ворвались в подмосковный Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар.

Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело. Собрали все, что известно к вечеру 23 марта.

Погибшие и раненые

В самых свежих списках раненых — больше сотни имен. Для родственников пострадавших открыта горячая линия +7–499–251–45–03.

Последнее число погибших — 143 человека, его назвала Маргарита Симоньян. Telegram-каналы сообщают о 150 погибших, однако официального подтверждения пока не было. Несколько десятков тел нашли под завалами. Для того, чтобы разобрать их полностью, понадобится несколько суток.

Спасатели продолжают разбирать завалы

Пострадавшим в теракте выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов. Власти Москвы и области возьмут на себя организацию похорон.

Силовики подозревают, что число погибших еще будет расти.

Во время пожара от «Крокуса» отваливались куски здания

Задержания

Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». Об этом сообщили в Кремле. Там же уточнили, что силовики продолжают искать пособников по делу о теракте.

— По предварительной информации, «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе дер. Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться, — заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Телеграм-каналы публикуют видео допроса предполагаемого террориста. Он рассказал, что ему 30 лет. Внятно ответить на другие вопросы он не смог и сказал, что за всеми подробностями обращаться к его «товарищам»

В автомобиле найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.

Также силовики вывезли всех людей из отеля, где могли жить террористы. Следственный комитет ищет свидетелей теракта, очевидцев просят связаться со следствием.

Режим контртеррористической операции вводить не стали

Обращение Путина

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта.

— Выражаю глубокие, истинные соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура.

В Москве и Подмосковье во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления, — сказал президент.

Полный текст речи мы публиковали отдельно.

Рассказы очевидцев

Все больше людей, находившихся в «Крокусе», рассказывают, как им удалось выжить. Многие говорят, что сначала даже не поняли, что слышат стрельбу — а когда осознали, были в ужасе. Одни спасались бегством, другие старались спрятаться, помогали друзьям, родным и совершенно незнакомым людям.

Как всё происходило в трагический вечер: смотрите видео глазами тех, кто в момент нападения был внутри концертного центра.

Мемориалы

По всей стране люди идут почтить память жертв теракта в Crocus City Hall. Они несут к импровизированным мемориалам или памятным местам цветы, игрушки, свечи. Многие не могут сдержать слезы.

Во Владивостоке прошла минута молчания
Екатеринбург. Цветов немного, но эмоции переполняют
Краснодар и множество цветов

К Crocus City Hall приходят обычные москвичи и звезды. Под вечер люди начали зажигать поминальные свечи. Среди пришедших — легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, православный олигарх и владелец «Царьграда» Константин Малофеев и рэпер ST.

Вячеслав Фетисов
Среди цветов лежат игрушки — погибли в том числе и дети

Рекламные плакаты в городах по все стране заменили траурные баннеры. Зачастую на них написано: «Скорбим» или просто: «Крокус».

Баннер кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате

Всю информацию о теракте мы продолжаем собирать в одном онлайне.

ПО ТЕМЕ
Crocus City Hall Теракт Крокус Погибшие Раненые Путин Задержан
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чаты разрывались от сообщений коллег, которые были готовы выйти на смены»: врач скорой — о работе во время теракта в «Крокусе»
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Рекомендуем
Знакомства

Ириска, 40

Arina, 46

Наталья, 43

Marina, 54

Gera, 29

Григорий, 54

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление