143 человека погибли, миллионы — в трауре. Все, что известно о теракте в Crocus City Hall к этому вечеру

Задержаны уже 11 человек Источник: NGS.RU

22 марта люди с автоматами ворвались в подмосковный Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар.

Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело. Собрали все, что известно к вечеру 23 марта.



Погибшие и раненые

В самых свежих списках раненых — больше сотни имен. Для родственников пострадавших открыта горячая линия +7–499–251–45–03.

Последнее число погибших — 143 человека, его назвала Маргарита Симоньян. Telegram-каналы сообщают о 150 погибших, однако официального подтверждения пока не было. Несколько десятков тел нашли под завалами. Для того, чтобы разобрать их полностью, понадобится несколько суток.

Спасатели продолжают разбирать завалы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пострадавшим в теракте выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов. Власти Москвы и области возьмут на себя организацию похорон.



Силовики подозревают, что число погибших еще будет расти.

Во время пожара от «Крокуса» отваливались куски здания Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Задержания

Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». Об этом сообщили в Кремле. Там же уточнили, что силовики продолжают искать пособников по делу о теракте.



— По предварительной информации, «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе дер. Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться, — заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Телеграм-каналы публикуют видео допроса предполагаемого террориста. Он рассказал, что ему 30 лет. Внятно ответить на другие вопросы он не смог и сказал, что за всеми подробностями обращаться к его «товарищам» Источник: bazabazon / t.me

В автомобиле найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.



Также силовики вывезли всех людей из отеля, где могли жить террористы. Следственный комитет ищет свидетелей теракта, очевидцев просят связаться со следствием.



Режим контртеррористической операции вводить не стали Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Обращение Путина

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта.



— Выражаю глубокие, истинные соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура.

В Москве и Подмосковье во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления, — сказал президент.



Полный текст речи мы публиковали отдельно.

Источник: Kremlin.ru

Рассказы очевидцев

Все больше людей, находившихся в «Крокусе», рассказывают, как им удалось выжить. Многие говорят, что сначала даже не поняли, что слышат стрельбу — а когда осознали, были в ужасе. Одни спасались бегством, другие старались спрятаться, помогали друзьям, родным и совершенно незнакомым людям.

Как всё происходило в трагический вечер: смотрите видео глазами тех, кто в момент нападения был внутри концертного центра.

Источник: Городские порталы

Мемориалы

По всей стране люди идут почтить память жертв теракта в Crocus City Hall. Они несут к импровизированным мемориалам или памятным местам цветы, игрушки, свечи. Многие не могут сдержать слезы.

Во Владивостоке прошла минута молчания Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Екатеринбург. Цветов немного, но эмоции переполняют Источник: Сергей Панин / E1.RU











Краснодар и множество цветов Источник: Валерия Дульская / 93.RU











К Crocus City Hall приходят обычные москвичи и звезды. Под вечер люди начали зажигать поминальные свечи. Среди пришедших — легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, православный олигарх и владелец «Царьграда» Константин Малофеев и рэпер ST.

Вячеслав Фетисов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Среди цветов лежат игрушки — погибли в том числе и дети Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Рекламные плакаты в городах по все стране заменили траурные баннеры. Зачастую на них написано: «Скорбим» или просто: «Крокус».

Баннер кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Источник: Гульнара Дахивник / MSK1.RU









