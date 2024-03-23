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Как начался теракт: первые минуты трагедии

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «У жены текла кровь». Уцелевший при теракте в Crocus City Hall — об истории спасения: видео

«У жены текла кровь». Уцелевший при теракте в Crocus City Hall — об истории спасения: видео

Случайные прохожие довезли супругов до ближайшей машины скорой

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Андрей привез свою раненную жену в городскую больницу номер 1 Красногорска

В пятницу, 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, больше ста человек пострадали, 40 человек погибли. Само здание охватил огонь. Мы ведем онлайн-репортаж с места трагедии.

Андрей был в зале, где произошла стрельба. По его словам, когда в районе 8 часов вечера раздались выстрелы, он и его жена вместе с другими зрителями побежали к запасному выходу. Андрей видел, как начался пожар и как террористы с оружием открыли огонь по людям. Корреспондент MSK1.RU взял у него небольшое интервью.

— Мы выбежали. Жену ранили в ногу, — рассказал Андрей MSK1.RU. — Они шли с автоматом в камуфляже и прям в упор стреляли в людей.

Андрей рассказывает историю своего спасения

Андрею и его жене чудом удалось выбраться из здания, в котором стреляли террористы. Лично он видел двух. Неравнодушные люди помогли ему довезти раненную жену до ближайшей скорой помощи. Сейчас женщине уже сделали операцию — вытащили пулю.

— У жены ранение было, кровь, тепла. Вытащили ее на улицу. Первая же машина попавшаяся остановилась. Молодцы люди, взяли. Машину ее и к скорой отвезли, — сообщил Андрей. — С ней всё нормально. Она уже в палате, к ней не пускают.

В подмосковные больницы после теракта в «Крокус сити холле» госпитализированы 37 человек, сообщил Минздрав Московской области.

Все новости о теракте можно прочесть здесь.

ПО ТЕМЕ
Происшествия Теракт Crocus City Hall Подробности Стрельба Больница Красногорск
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