Суд освободил от наказания сотрудницу УК после падения бабушки на льду — обвиняемая извинилась

Калининский районный суд Новосибирска освободил от наказания мастера по санитарии ООО «Сибирская инициатива 9» Анну Рудую, которая обвинялась в оказании небезопасных услуг, повлекших нанесения тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ). Информация об этом появилась на сайте суда.
Сама история произошла 8 апреля 2021 года. Пенсионерка Мария Мамаева поскользнулась на пешеходной дорожке у дома по адресу Тюленина, 24/1. Женщина неудачно упала, потеряла сознание, в дальнейшем у нее обнаружили открытую черепно-мозговую травму. 6 июня 2021 года Мамаева умерла, но не из-за полученной травмы головы, а из-за ранее обнаруженного онкологического заболевания.
Фигуранткой уголовного дела стала Анна Рудая. Она, как установил суд, не проконтролировала работу дворника, который должен был очистить от наледи и посыпать песком территорию у дома Тюленина, 24/1.
19 февраля на судебном заседании сын пострадавшей женщины заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношение Рудой. Он пояснил, что получил извинения от обвиняемой, она также компенсировала ущерб.
Суд назначил обвиняемой штраф в 100 тысяч рублей, но затем освободил её от назначенного наказания в связи с примирением сторон.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Юрист «Сибирской инициативы 9» Павел Посыпкин в беседе с корреспондентом НГС заявил, что не может комментировать решение суда. В ответ на просьбу сообщить, работает ли Анна Рудая в компании, Посыпкин предложил прислать официальный запрос.
В декабре 2023 года в Новосибирске суд обязал муниципальное учреждение выплатить 180 тысяч рублей женщине за травму руки. Она упала на неочищенной от снега дороге.