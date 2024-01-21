Поджег письма и устроил драку: как наказали дебошира, который держит в страхе жителей многоэтажки в Новосибирске

Дебошира, который пугает жителей многоэтажки в доме на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе Новосибирска, привлекли по двум административным статьям. Об этом НГС сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.
Как ранее рассказали жители, 22-летний Денис живет в квартире на 14 этаже 18 этажного дома на улице Татьяны Снежиной, 19. По словам одного из его соседей, молодой парень курит в лифте, размахивает ножом, дерется, шумит, а один раз поджег письма в подъезде.
На запрос НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ответили, что заявление на молодого человека о нарушении тишины и покоя граждан поступало. Сотрудники составили административные материалы по части 1 статьи 4.2 закона Новосибирской области «Нарушение тишины и покоя граждан» и по части 1 статьи 20.1 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство».
— Также с гражданином была проведена профилактическая беседа о недопущении административных правонарушений, — говорят в полиции.
Напомним, что поведение соседа попало на камеры видеонаблюдения, например, 15 января на первом этаже около лифтов он достал письма из ящиков и поджег. После мужчина сел рядом с огнем, возгорание потушили местные, которые в этот момент зашли в подъезд. Спустя время он зашел в лифт, но никуда не уехал, оставшись на первом этаже, юноша начал размахивать ножом по лифтовой двери, ломать панель. В этот момент зашел сосед, который, вероятно, успокоил дебошира.
До этого, в апреле Денис устроил драку на первом этаже со своими знакомыми (ранее они вместе курили в лифте), рядом стояла маленькая девочка. В этот же день, чтобы войти в подъезд Денис дернул за ручку со всей силы, сломав дверь, ее потом починили сотрудники управляющей компании.
Недавно жители дома на улице Татьяны Снежиной, 29/1 пожаловались на соседа-дебошира. По их словам, он часто пьет, громко слушает музыку, дерется и угрожает расправой. Вызовы полиции на него не влияют. Два года назад на улице Твардовского, 22/5 в Первомайском районе Новосибирска сосед нанес два ножевых ранения мужчине, который попросил его вести себя потише.