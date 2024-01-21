Поджег письма и устроил драку: как наказали дебошира, который держит в страхе жителей многоэтажки в Новосибирске

Как ранее рассказали жители, 22-летний Денис живет в квартире на 14 этаже 18 этажного дома на улице Татьяны Снежиной, 19. По словам одного из его соседей, молодой парень курит в лифте, размахивает ножом, дерется, шумит, а один раз поджег письма в подъезде.