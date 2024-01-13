«Вода полилась на кровать»: семь квартир в доме на Мира затопило кипятком

Днем 13 января жильцы дома на улице Мира сообщили о потопе в своих квартирах. По их словам, кипяток хлынул в жилые помещения на разных этажах здания, вода образовалась в квартирах из-за порыва трубы.
Как рассказал НГС местный житель Дмитрий Ткалич, инцидент произошел на улице Мира, 12. Сибиряк проснулся в своей квартире от звука, который напомнил ему дождь.
Новосибирец уточнил, что живет на последнем этаже здания. Горячая вода образовала пузырь в натяжном потолке и хлынула в его квартиру утром 13 января.
— Было где-то к 8 утра, когда мы услышали капли. Буквально за 10 минут натяжной потолок полностью провис и лопнул. Пытались спасти мебель, вынесли какую-смогли. Горячая вода — кипяток, полилась на кровать, — рассказал сибиряк.
По словам мужчины, отключить водоснабжение специалистам удалось в течение двух часов, на протяжении всего этого времени в квартиру лился кипяток. В результате происшествия в жилье пострадали обои, натяжной потолок, мебель, техника, пол и другое.
— У нас лежит линолеум, а под ним деревянный пол — материал вздуется. В квартире полностью электричество отключилось, потому что произошло замыкание, — сказал Дмитрий.
Сибиряк уточнил, что к жилому дому приезжали коммунальные службы. Специалисты устранили протечку, но вернуть электричество в квартиру не удалось.
— Электрик ничего сделать не может, потому что все мокрое. Надо ждать минимум неделю, чтобы все просохло, — сказал мужчина.
Дмитрий Ткалич уточнил, что из-за произошедшего он вместе с семьей уехал к родственникам. Он сообщил, что, кроме его жилья, вода попала в квартиры других собственников.
В частности, о подтоплении также рассказал НГС владелец квартиры, которая расположена на втором этаже жилого дома. Вода потекла со стены одной из комнат.
— Мы успели и поставили 7 или 8 ведер, — сказал мужчина.
Старший по дому Дмитрий Бабин сообщил, что, по его подсчетам, в результате произошедшего могли пострадать семь квартир.
— Затопление произошло с третьего этажа до первого, очаг — чердачное помещение. Вода шла напором, повредила фасад. Ущерба достаточно — по моим скромным подсчетам, семь квартир, — сказал мужчина.
Многоквартирный дом находится в управлении ЗАО «УК «Спас-Дом», об этом сообщается на сайте организации. Как рассказали НГС в диспетчерской службе компании, заявка о происшествии поступила специалистам утром.
— Заявка поступила в 10:12 часов, отреагировали сразу. Провели частичную замену трубы отопления верхнего розлива на чердаке, дом запустили, — сказали специалисты. — Аварию устранили.
В диспетчерской службе не смогли уточнить количество квартир, которые пострадали в результате порыва трубы. Инцидент прокомментировали в пресс-службе СГК.
— Наши специалисты в ближайшее время выяснят, в чем была причина порыва внутридомовой трубы. Горячее водоснабжение в доме не отключали. В 16:20 систему отопления дома запустили, есть проблемы по одному стояку, УК проводит перезапуск, — сообщили в организации.
Несколько дней назад на улице Пархоменко произошла коммунальная авария. Без отопления остались минимум 237 объектов. Сообщения о проблемах с теплоснабжением продолжали поступать НГС 13 января.