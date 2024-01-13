«Вода полилась на кровать»: семь квартир в доме на Мира затопило кипятком

— Было где-то к 8 утра, когда мы услышали капли. Буквально за 10 минут натяжной потолок полностью провис и лопнул. Пытались спасти мебель, вынесли какую-смогли. Горячая вода — кипяток, полилась на кровать, — рассказал сибиряк.



По словам мужчины, отключить водоснабжение специалистам удалось в течение двух часов, на протяжении всего этого времени в квартиру лился кипяток. В результате происшествия в жилье пострадали обои, натяжной потолок, мебель, техника, пол и другое.



— У нас лежит линолеум, а под ним деревянный пол — материал вздуется. В квартире полностью электричество отключилось, потому что произошло замыкание, — сказал Дмитрий.

