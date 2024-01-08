Толкали пассажиры: автобус с новосибирцами застрял в Казахстане недалеко от границы с РФ — фото с места

— Автобус застрял на трассе, даже не доехав до границы. Тут трассу замело сильно, нас остановили гаишники. Сказали, что трасса закрыта, и чтобы мы разворачивались. Но из-за того, что мы остановились, автобус застрял на обочине, и не мог выехать. Тут уже и толкали его, и ветки подкладывали под колеса. Мы чуть не слетели в овраг. Остановился какой-то молоковоз, протянули трос. И молоковоз этот тоже застрял, — рассказала жительница Новосибирска.

