Толкали пассажиры: автобус с новосибирцами застрял в Казахстане недалеко от границы с РФ — фото с места

В Восточно-Казахстанской области (ВКО) Республики Казахстан на трассе А-3 неподалеку от города Шемонаиха и границы с Российской Федерацией застрял автобус с новосибирцами. Люди ехали из Усть-Каменогорска (город в Восточно-Казахстанской области). Об этом НГС сообщила читательница Маргарита, которая едет в этом автобусе.
— Автобус застрял на трассе, даже не доехав до границы. Тут трассу замело сильно, нас остановили гаишники. Сказали, что трасса закрыта, и чтобы мы разворачивались. Но из-за того, что мы остановились, автобус застрял на обочине, и не мог выехать. Тут уже и толкали его, и ветки подкладывали под колеса. Мы чуть не слетели в овраг. Остановился какой-то молоковоз, протянули трос. И молоковоз этот тоже застрял, — рассказала жительница Новосибирска.
По словам Маргариты, колеса у автобуса оказались близко расположены к обрыву. Они скользили по льду, поэтому транспорт не мог выехать. Стояли на трассе новосибирцы около 1,5 часа. В итоге решить проблему помогли мужчины из автобуса, и водителю удалось вырулить его из снежного плена. Транспорт развернули в Усть-Каменогорск. Молоковоз также вытолкали мужчины из автобуса.
— Мужчинам пришлось потрудиться, водители позвали их толкать автобус. Некоторые просто вышли на улицу понаблюдать, морально поддержать, другие остались внутри, в тепле. Ветер на трассе жуткий, сносил с ног, — отметила девушка.
По словам Маргариты, в автобусе едет около 50 человек, есть дети. Люди, по словам девушки, отнеслись к ситуации нормально, но многие расстроились, что не смогут вовремя выйти на работу и учебу. Также девушка отметила: пассажирам, у кого были казахстанские номера, приходила СМС-рассылка от местной службы спасения о том, что трассы закрывают, но случилось это спустя 25 минут после того, как автобус застрял.
— Шемонаиха — граница области Абай закрыта. Сильная метель, ветер 15 м/с, — процитировала сообщение девушка.
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