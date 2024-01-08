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На новосибирской трассе погибла сотрудница омской мэрии — новые подробности ДТП на встречной

Омичка погибла после аварии на трассе «К19Р» в Тогучинском районе

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Сообщается, что женщина скончалась в больнице

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В понедельник, 8 января, в 12 часов простились с сотрудницей департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска Ириной Мыцык. Об этом сообщили в официальной группе департамента. Женщина погибла 4 января во время смертельного ДТП, которое случилось в Новосибирской области.

— Коллектив департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска сообщает, что 4 января трагически погибла ведущий специалист отдела земельных отношений управления землеустройства департамента Мыцык Ирина. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда. Коллектив приносит соболезнования родным и близким. Погребение пройдет в 14 часов на ново-южном кладбище, — сообщили в департаменте.

Как сообщает «СуперОмск», 37-летняя жительница погибла в медучреждении после того, как автомобиль, за рулем которого она находилась, столкнулся с другой машиной на дороге «К19Р» в Тогучинском районе Новосибирской области 4 января 2024 года. В страшной аварии травмы получили четыре человека, в том числе два ребенка.

Как сообщали в Госавтоинспекции по Новосибирской области, 37-летняя женщина за рулем «Фольксваген-Тигуан» ехала в сторону Новосибирска. На 50-м километре дороги она выехала на полосу для встречного движения. Там машина столкнулась с автомобилем «Ситрак». Водитель и 3 пассажира — мужчина 1984 года рождения и 2 мальчика 2012 и 2017 годов рождения — попали в больницу с разными травмами.

Ранее НГС писал о том, что десять человек пострадали, а двое погибли на алтайской трассе. Там столкнулись четыре машины.

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