freedom
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 9/10
usd 90.41
eur 99.05
СрочноГлава Южно-Сибирского Росприроднадзора в СИЗО
Все новости
Все новости

«Просто так эту реку не перешагнуть». На новосибирской улице случился потоп — видео

По мнению ТСЖ, улицу залило холодной водой

2 491

В Новосибирске на улице Лескова случился потоп

Поделиться

21 декабря на улице Лескова в Новосибирске случился потоп — вода растеклась по дороге вдоль парковочных мест.

Как сообщили НГС в ТСЖ «Лескова, 15», о коммунальной аварии стало известно после обеда. Там считают, что по улице потекла холодная вода, так как от нее не идет пар. ТСЖ заверило редакцию в том, что его председатель позвонил в «Горводоканал», и там пообещали вызвать на место аварийную службу.

— Наш дом расположен низко, и теперь к нему не могут подойти ни дети, идущие из школы, ни кто-либо еще. Потому что просто так перешагнуть через эту реку нельзя, — поделились мнением в товариществе.

В диспетчерской «Горводоканала» также подтвердили получение заявки об аварии.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Хотя кто-то всё равно переходит через дорогу, где случился потоп

Видео: «Шевченковский и Оазис» / Telegram

В ТСЖ добавили, что недалеко от места потопа строится жилой комплекс «Тихомиров» и предположили, что авария может быть связана с работами, которые ведутся там.

Застройщик эту информацию опроверг. В строительной компании «Мета» НГС заявили, что работы проводились не на территории застройщика и что городские службы уже занимаются устранением потопа.

Недавно дорогу затопило и под Новосибирском — несколько дней вода лилась в районе поселка Новый.

По теме

НовосибирскКоммунальные аварии
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter