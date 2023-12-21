«Просто так эту реку не перешагнуть». На новосибирской улице случился потоп — видео

21 декабря на улице Лескова в Новосибирске случился потоп — вода растеклась по дороге вдоль парковочных мест.
Как сообщили НГС в ТСЖ «Лескова, 15», о коммунальной аварии стало известно после обеда. Там считают, что по улице потекла холодная вода, так как от нее не идет пар. ТСЖ заверило редакцию в том, что его председатель позвонил в «Горводоканал», и там пообещали вызвать на место аварийную службу.
— Наш дом расположен низко, и теперь к нему не могут подойти ни дети, идущие из школы, ни кто-либо еще. Потому что просто так перешагнуть через эту реку нельзя, — поделились мнением в товариществе.
В диспетчерской «Горводоканала» также подтвердили получение заявки об аварии.
В ТСЖ добавили, что недалеко от места потопа строится жилой комплекс «Тихомиров» и предположили, что авария может быть связана с работами, которые ведутся там.
Застройщик эту информацию опроверг. В строительной компании «Мета» НГС заявили, что работы проводились не на территории застройщика и что городские службы уже занимаются устранением потопа.
Недавно дорогу затопило и под Новосибирском — несколько дней вода лилась в районе поселка Новый.