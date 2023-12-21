«Просто так эту реку не перешагнуть». На новосибирской улице случился потоп — видео

21 декабря на улице Лескова в Новосибирске случился потоп — вода растеклась по дороге вдоль парковочных мест.



Как сообщили НГС в ТСЖ «Лескова, 15», о коммунальной аварии стало известно после обеда. Там считают, что по улице потекла холодная вода, так как от нее не идет пар. ТСЖ заверило редакцию в том, что его председатель позвонил в «Горводоканал», и там пообещали вызвать на место аварийную службу.

