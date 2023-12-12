Сибирячка обвинила кондуктора в том, что та разбила ей губу, — что показало служебное расследование

Жительница Новосибирска обвинила кондуктора автобуса № 30 в том, что та разбила ей губу терминалом для оплаты. Сотрудница могла случайно задеть пассажирку, заверили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос НГС.
По версии мэрии, перевозчик ИП Гигин М. А., которому принадлежит транспортное средство, провел служебное расследование.
— Установлено, что кондуктор нечаянно задела пассажирку терминалом, который находился на ее руке, и извинилась. С ней проведен подробный инструктаж по культуре обслуживания пассажиров, — сказано в ответе пресс-службы.
На прошлой неделе девушка заявила корреспонденту, что инцидент произошел 5 декабря. По ее словам, вместе с коллегой она зашла в автобус на остановке Королёва и встала недалеко от входа. Как уверяет сибирячка, вскоре после этого проходившая мимо кондуктор резко толкнула ее в спину, а позже попросила пройти вглубь салона. Пассажирки не стали этого делать и собирались выйти через несколько остановок, на «Березовой роще».
— Я уже начала подходить к ступенькам, чтобы спуститься. Но внезапно женщина схватила с меня шапку и выбросила ее из автобуса на улицу. Я развернулась к ней и хотела спросить, в чем дело. А она замахнулась на меня терминалом и ударила по лицу, попав прямо в губу. Внутри губа ударилась о зубы, был порез и кровь текла внутрь, — поделилась своей версией жительница Новосибирска.
Летом буйный новосибирец устроил драку в автобусе на ОбьГЭСе. По словам очевидцев, когда его высадили, конфликт продолжился на остановке.