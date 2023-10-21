«У машин сработали сигнализации»: жителей Большевистской напугали звуки, похожие на взрывы

В Новосибирске жители улицы Большевистской были разбужены громкими хлопками — из-за них у многих припаркованных машин сработала сигнализация. Инцидент произошел вчера, 20 октября, около 23:30.
Видео произошедшего опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— На Большевистской произошли какие-то взрывы, от чего у многих автомобилей сработала сигнализация, — сообщили очевидцы.
Следом было опубликовано видео с причинами громких звуков — кто-то из соседей запускал шикарный фейерверк.
Жителей СНТ «Звездное» под Новосибирском напугал шум взрывов и выстрелов ночью 23 августа. По словам местных, звук был похож на одиночные и длинные автоматные очереди.