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«У машин сработали сигнализации»: жителей Большевистской напугали звуки, похожие на взрывы

Но переживать не стоило

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Звуки были слышны около полуночи

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В Новосибирске жители улицы Большевистской были разбужены громкими хлопками — из-за них у многих припаркованных машин сработала сигнализация. Инцидент произошел вчера, 20 октября, около 23:30.

Видео произошедшего опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

— На Большевистской произошли какие-то взрывы, от чего у многих автомобилей сработала сигнализация, — сообщили очевидцы.

Следом было опубликовано видео с причинами громких звуков — кто-то из соседей запускал шикарный фейерверк.

Не все жители были ему рады

Не все жители были ему рады

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Жителей СНТ «Звездное» под Новосибирском напугал шум взрывов и выстрелов ночью 23 августа. По словам местных, звук был похож на одиночные и длинные автоматные очереди.

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