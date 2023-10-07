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Не стеснялся пассажиров: мужчину застали за развратными действиями в новосибирском автобусе

Инцидент произошел, когда сибирячка ехала от остановки «ГПНТБ» до остановки «Площадь Станиславского»

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Сибиряка заметили в автобусе № 39

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Жительница Новосибирска заметила мужчину, который занимался развратными действиями в автобусе № 39. Женщина рассказала, что даже после того, как она стала снимать его на телефон, это не остановило сибиряка. Инцидент произошел, когда она ехала от остановки «ГПНТБ» до остановки «Площадь Станиславского».

— Ехала в автобусе № 39, села на остановке «ГПНТБ», на последнем сиденье сидел мужчина и занимался развратными действиями. В автобусе было малолюдно, но всё же люди присутствовали. Даже после того, как я достала телефон и начала снимать, его это не остановило, — рассказала читательница НГС Ирина.

Корреспондент НГС позвонил перевозчику для комментария по этой ситуации. Дежурная объяснила, что на данный момент руководство отсутствует, и попросила перезвонить в понедельник.

В пресс-службе регионального МВД рассказали, как действовать в такой ситуации.

— В случае, если вы стали свидетелем такого, стоит обратиться в ближайшее отделение полиции. Позвонить в 112, рассказать, где едет автобус, что за гражданин занимается таким, во что он одет, предоставить желательно фотографии, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске полиция начала проверку после публичного заявления о домогательствах к девушке в автобусе. Инцидент произошел 1 июня в автобусе № 60.

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