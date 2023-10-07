Не стеснялся пассажиров: мужчину застали за развратными действиями в новосибирском автобусе

Жительница Новосибирска заметила мужчину, который занимался развратными действиями в автобусе № 39 . Женщина рассказала, что даже после того, как она стала снимать его на телефон, это не остановило сибиряка. Инцидент произошел, когда она ехала от остановки «ГПНТБ» до остановки «Площадь Станиславского».

