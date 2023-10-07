Не стеснялся пассажиров: мужчину застали за развратными действиями в новосибирском автобусе

Жительница Новосибирска заметила мужчину, который занимался развратными действиями в автобусе
— Ехала в автобусе
Корреспондент НГС позвонил перевозчику для комментария по этой ситуации. Дежурная объяснила, что на данный момент руководство отсутствует, и попросила перезвонить в понедельник.
В пресс-службе регионального МВД рассказали, как действовать в такой ситуации.
— В случае, если вы стали свидетелем такого, стоит обратиться в ближайшее отделение полиции. Позвонить в 112, рассказать, где едет автобус, что за гражданин занимается таким, во что он одет, предоставить желательно фотографии, — пояснили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске полиция начала проверку после публичного заявления о домогательствах к девушке в автобусе. Инцидент произошел 1 июня в автобусе