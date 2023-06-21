В новосибирском селе подростки устроили фотосессию на кладбище — после они извинились за это на видео

Жители села Сокур рассказали корреспонденту НГС, что местные подростки на кладбище фотографировались на надгробиях. Также они предоставили фотографии и видео в редакцию.



На фотографиях подростки лежат со скрещенными руками на надгробиях. Лица у них скрыты капюшонами, на груди и рядом — цветы. Местные говорят, что парни выкладывали фото на своих закрытых страничках в соцсетях, и кто-то из их немногочисленных друзей якобы слил все в сеть.

