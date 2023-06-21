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В новосибирском селе подростки устроили фотосессию на кладбище — после они извинились за это на видео

По словам жителей, парни подрабатывали там

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Парни подрабатывали на кладбище

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В Сокуре Мошковского района Новосибирской области подростки работали на кладбище и устроили фотосессию на фоне памятников. Местный житель нашел их и заставил извиняться. НГС выяснил подробности произошедшего.

Жители села Сокур рассказали корреспонденту НГС, что местные подростки на кладбище фотографировались на надгробиях. Также они предоставили фотографии и видео в редакцию.

На фотографиях подростки лежат со скрещенными руками на надгробиях. Лица у них скрыты капюшонами, на груди и рядом — цветы. Местные говорят, что парни выкладывали фото на своих закрытых страничках в соцсетях, и кто-то из их немногочисленных друзей якобы слил все в сеть.

— Эти сокурские молодые люди ходят по кладбищу, и совершают такие ужасные деяния. Куда катится мир? Для этих молодых нелюдей вполне нормально лежать на могиле и делать фотографии, — написали возмущенные граждане.

На видеозаписи якобы эти же самые подростки извиняются за содеянное, а автор за кадром беседует с ними.

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Подростки попросили прощение

Видео: читатель НГС

— Мы являемся авторами фотографий. Осознали свою ошибку и больше так не будем делать. Мы извиняемся за этот проступок и не призываем никого повторять. Больше такого не будет, к нам физическое воздействие не применяли, — говорят на записи тинейджеры.

Корреспондент НГС связался с автором ролика и выяснил подробности произошедшего. Мужчина рассказал, что молодые люди подрабатывали на кладбище — убирали территорию. Им около 15–17 лет.

— Фото они делали на демонтированных надгробиях. У нас в районе все друг друга знают, поэтому найти их было несложно. Сейчас они уже на кладбище не работают. Они сразу раскаялись, понимали, что это все-таки глупость какая-то. Я им объяснил, что это не место для игр, — рассказал НГС автор ролика, пожелавший остаться анонимным.

В ГУ МВД России по НСО корреспонденту НГС прокомментировали произошедшее.

— Сообщений от местных жителей по этому поводу не поступало. Но полицейские установили личности подростков и их законных представителей. Сейчас с ними и родителями проводят профилактическую работу, — сообщили в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области кто-то разгромил кладбище. Подозревают в этом подростков.

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