Появилось видео с моментом крушения вертолета в Кузбассе

Очевидцам удалось снять на видео момент крушения вертолета в Кузбассе. Ролик опубликовал телеграм-канал Mash Siberia.
— 20 февраля 2023 года в дневное время воздушное судно АС-350 «Еврокоптер» с 6 пассажирами на борту совершило аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате авиационного происшествия погиб 1 человек, — рассказывали ранее в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
Источники NGS42.RU сообщили, что в вертолете летели сноубордисты из Москвы, которые отдыхали на базе «Озерки». Воздушное судно поднимало туристов на гору Топхан, откуда они затем спускались.
Как пишет ТАСС со ссылкой на начальника координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктора Дрегера, командир воздушного судна получил травмы, остальные отказались от госпитализации.
Так выглядел момент крушения:
Кроме того, оперативное видео с места аварии опубликовали следователи.
Позже стало известно, что вертолет уже попадал в аварию. Межгосударственный авиационный комитет сформировал специальную комиссию по расследованию причин и обстоятельств жесткой посадки судна.
В конце января в московском аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8, перевозящий чиновников.