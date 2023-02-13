«Мама, у меня больше нет семьи»: в Новосибирске простятся с сибирячкой, которая погибла вместе с ребенком во взрыве

— Их нашли друг за другом. Они лежали на одной кровати. Она ее грудью кормила. А сын дома был. У нас обвалилась только та комната, где девочки спали. Квартира на пятом этаже, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Александровна, свекровь погибшей. — Сын стал на работу собираться, вышел из этой комнаты и стоял на кухне, которая уцелела. Когда взрыв был, он туда побежал, а там нет комнаты. Он мне позвонил и закричал: «Мама, у меня больше нет семьи. Мама, скорее!» Он думал, на развалинах их найдет. А на площадку выбило дверь и площадки не было.