«Мама, у меня больше нет семьи»: в Новосибирске простятся с сибирячкой, которая погибла вместе с ребенком во взрыве

В Новосибирске сегодня, 13 февраля, в Новосибирском крематории простятся с Надеждой Белик и ее
— Их нашли друг за другом. Они лежали на одной кровати. Она ее грудью кормила. А сын дома был. У нас обвалилась только та комната, где девочки спали. Квартира на пятом этаже, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Александровна, свекровь погибшей. — Сын стал на работу собираться, вышел из этой комнаты и стоял на кухне, которая уцелела. Когда взрыв был, он туда побежал, а там нет комнаты. Он мне позвонил и закричал: «Мама, у меня больше нет семьи. Мама, скорее!» Он думал, на развалинах их найдет. А на площадку выбило дверь и площадки не было.
Соседи семьи были на площадке в момент взрыва.
— Те, кто уцелел, уже вышли из квартиры. И если бы они ступили на лестницу, то тоже улетели бы, — добавила женщина.
После трагедии семье начали помогать люди.
— Очень много людей, кто помогает. Архимного, кто откликнулся. Люди деньги шлют, а мы даже не знаем их. Как они находят нас. Сын говорит: «Мама, со мной весь город». Да, потому что ситуация такая ужасная. И чтобы мы не чувствовали себя один на один с этим горем, пусть приезжают на прощание.
Прощание с Надеждой Белик и ее
Трагедия произошла 9 февраля. Около 07:40 в доме
Силовики задержали