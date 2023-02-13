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Взрыв газа на Линейной

«Мама, у меня больше нет семьи»: в Новосибирске простятся с сибирячкой, которая погибла вместе с ребенком во взрыве

Комната рухнула рядом с кухней, где в это время был муж погибшей

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Надежда Белик и ее 2-летняя дочь погибли при взрыве газа в доме на Линейной

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В Новосибирске сегодня, 13 февраля, в Новосибирском крематории простятся с Надеждой Белик и ее 2-летней дочерью, погибшими во взрыве дома на Линейной. Семья приглашает всех желающих проводить их в последний путь.

— Их нашли друг за другом. Они лежали на одной кровати. Она ее грудью кормила. А сын дома был. У нас обвалилась только та комната, где девочки спали. Квартира на пятом этаже, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Александровна, свекровь погибшей. — Сын стал на работу собираться, вышел из этой комнаты и стоял на кухне, которая уцелела. Когда взрыв был, он туда побежал, а там нет комнаты. Он мне позвонил и закричал: «Мама, у меня больше нет семьи. Мама, скорее!» Он думал, на развалинах их найдет. А на площадку выбило дверь и площадки не было.

Соседи семьи были на площадке в момент взрыва.

— Те, кто уцелел, уже вышли из квартиры. И если бы они ступили на лестницу, то тоже улетели бы, — добавила женщина.

После трагедии семье начали помогать люди.

— Очень много людей, кто помогает. Архимного, кто откликнулся. Люди деньги шлют, а мы даже не знаем их. Как они находят нас. Сын говорит: «Мама, со мной весь город». Да, потому что ситуация такая ужасная. И чтобы мы не чувствовали себя один на один с этим горем, пусть приезжают на прощание.

Прощание с Надеждой Белик и ее 2-летней дочерью пройдет с 13:00 до 14:00 в Новосибирском крематории на улице Военторговской, 4/1 в «Греческом зале».

Трагедия произошла 9 февраля. Около 07:40 в доме № 39 по улице Линейной прогремел взрыв. В результате обрушился целый подъезд, еще два оказались повреждены. Погибли 14 человек. 10 февраля в Новосибирской области был объявлен днем траура.

Силовики задержали 45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна: за несколько дней до ЧП они под видом работников газовой службы обходили квартиры и навязывали ремонт газового оборудования. По версии следствия, их действия могли повлечь за собой утечку газа и последующий взрыв. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На время расследования обоих отправили в СИЗО.

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