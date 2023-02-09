Почему спасатели обрушили пятый этаж взорвавшегося дома? Отвечает глава МЧС России Александр Куренков

Глава МЧС России Александр Куренков объяснил, почему спасатели обрушили пятый этаж, который нависал над рухнувшими подъездами.

— Это угрожало по технике безопасности спасателям, потому что, заходя под завалы, у нас в рамках работы министерства мы несем потери, когда смелые спасатели — они из дома уходят на подвиг. А подвиг в том, что эти люди самоотверженно, не задумываясь о своей жизни и здоровье идут спасать людей. Это их работа и их порыв. Они иногда даже невзирая на то, что им угрожает опасность, идут под эти стены, которые их потом заваливают, — объяснил Александр Куренков. — Мы всё-таки беспокоимся о жизни своих сотрудников. И необходимость снять эти угрозы была.