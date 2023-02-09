freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 2/10
usd 71.58
eur 76.83
Тема дняПо делу о взрыве газа задержаны двое
Все новости
Все новости
Взрыв газа на Линейной

Почему спасатели обрушили пятый этаж взорвавшегося дома? Отвечает глава МЧС России Александр Куренков

Завалы должны разобрать в течение суток

5 255

Александр Куренков подчеркнул, что этаж обрушили из-за опасности

Поделиться

Глава МЧС России Александр Куренков объяснил, почему спасатели обрушили пятый этаж, который нависал над рухнувшими подъездами.

— Это угрожало по технике безопасности спасателям, потому что, заходя под завалы, у нас в рамках работы министерства мы несем потери, когда смелые спасатели — они из дома уходят на подвиг. А подвиг в том, что эти люди самоотверженно, не задумываясь о своей жизни и здоровье идут спасать людей. Это их работа и их порыв. Они иногда даже невзирая на то, что им угрожает опасность, идут под эти стены, которые их потом заваливают, — объяснил Александр Куренков. — Мы всё-таки беспокоимся о жизни своих сотрудников. И необходимость снять эти угрозы была.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Под завалами рухнувшего дома в Новосибирске могут находиться еще восемь человек. Завалы должны разобрать в течение суток.

Новосибирские силовики задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину — жителей Омской области, которые проходят подозреваемыми по делу о взрыве дома на улице Линейной.

Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.

По теме

ЧПВзрыв газаПожарГаз взорвался
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter