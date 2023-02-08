Многодетный отец погиб в страшном ДТП с фурой на трассе — родственники ищут свидетелей

В Новосибирске родственники погибшего 39-летнего водителя Александра Козлова ищут свидетелей ДТП, которое произошло вчера, 7 февраля на трассе.
Как рассказала родственница жены Александра, пожелавшая остаться анонимной, мужчина ехал домой с работы из Болотнинского района в Новосибирск. У Александра осталось три ребенка и жена.
— Со слов водителя МАН ехали три автомобиля, на одном из них наш родственник, не понимаем, куда делись эти машины, почему не остановились, если они реально были. Хотим узнать обстоятельства, со слов других водителей — добавила родственница.
Как ранее рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, ДТП произошло на 112-м километре трассы «Сибирь». Александр был за рулем ВАЗ-2114.
— ВАЗ-2114 выехав на встречную полосу, совершил столкновение со встречным автомобилем МАН с полуприцепом под управлением водителя 1978 года рождения, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.
На прошлой неделе произошло ДТП на трассе «Сибирь», в котором погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель «Фольксваген-Поло» не справился с управлением после того, как на дороге внезапно появилось дикое животное.