«Сбил на пешеходном переходе»: 18-летний юноша попал под колеса Nissan AD в Новосибирске

Вечером 25 января в Кировском районе Новосибирска водитель Nissan AD сбил 18-летнего юношу, который приходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Громова.
— 67-летний водитель двигался по улице Громова в сторону улицы Зорге. У дома № 22 корпус 1 по улице Громова совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.
В результате аварии молодого человека с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее в Новосибирске маршрутка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. После аварии ребенка с травмами доставили в лечебное учреждение.