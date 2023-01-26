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«Сбил на пешеходном переходе»: 18-летний юноша попал под колеса Nissan AD в Новосибирске

Авария произошла в Кировском районе на улице Громова

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Молодого человека с травмами увезли в больницу

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Вечером 25 января в Кировском районе Новосибирска водитель Nissan AD сбил 18-летнего юношу, который приходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Громова.

— 67-летний водитель двигался по улице Громова в сторону улицы Зорге. У дома № 22 корпус 1 по улице Громова совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

В результате аварии молодого человека с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Новосибирске маршрутка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. После аварии ребенка с травмами доставили в лечебное учреждение.

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