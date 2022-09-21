Следователи возбудили уголовное дело после падения дельтаплана в Алтайском крае
По данным следствия, погибли двое мужчин
Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения дельтаплана в Алтайском крае. Трагедия произошла во время прогулочного полета, погибли двое мужчин, сообщают в управлении на транспорте СК России.
Сверхлегкий летательный аппарат упал вблизи поселка Рассвет Хабаровского района Алтайского края во время выполнения прогулочного полета. В результате происшествия погибли двое мужчин 34 и 50 лет.
— Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), — рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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