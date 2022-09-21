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Дельтаплан упал в Алтайском крае — два человека погибли

По предварительной информации, трагедия произошла во время опрыскивания полей

В результате падения дельтаплана погибли двое мужчин

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В Алтайском крае 21 сентября упал дельтаплан. Как сообщают в пресс-службе управления на транспорте СК России, погибли двое мужчин. Трагедия случилась вблизи поселка Рассвет Хабарского района.

— По данному факту Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится уголовно-процессуальная проверка по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Сейчас на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщают в Telegram-канале «112», инцидент произошел во время опрыскивания полей на территории фермерского хозяйства. Погибли 50-летний владелец воздушного судна Евгений и 34-летний фермер Сергей. Они скончались до приезда медиков.

Утром 7 сентября на железнодорожном перегоне станций Чик — Коченево поезд сбил 67-летнего мужчину. Сибиряк не реагировал на сигналы машиниста локомотива.

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ДельтапланТрагедияАлтайский край
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