Дельтаплан упал в Алтайском
крае — два человека погибли
По предварительной информации, трагедия произошла во время опрыскивания полей
В Алтайском крае 21 сентября упал дельтаплан. Как сообщают в пресс-службе управления на транспорте СК России, погибли двое мужчин. Трагедия случилась вблизи поселка Рассвет Хабарского района.
— По данному факту Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится уголовно-процессуальная проверка по
Сейчас на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Как сообщают в Telegram-канале «112», инцидент произошел во время опрыскивания полей на территории фермерского хозяйства. Погибли
Утром 7 сентября на железнодорожном перегоне станций Чик — Коченево поезд сбил