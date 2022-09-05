СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 60.37
eur 60.22
Тема дняВведут ли в России новые ограничения из-за ковида?
Все новости
Все новости

Тело мужчины нашли рыбаки в Бердском заливе

Видимых признаков насильственной смерти следователи не обнаружили

240

Личность погибшего уже установлена

Поделиться

Тело мужчины нашли в воде в акватории Бердского залива в субботу, 3 сентября 2022 года. СК по Новосибирской области начал доследственную проверку.

По информации регионального следственного управления СК, личность погибшего уже установили:

— Погибший — мужчина 1974 года рождения, видимых признаков насильственной смерти нет, — рассказала НГС старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Кристина Зязева.

По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Ранее НГС писал о том, что спасатели нашли в воде тело пропавшего 6-летнего мальчика: его искали в течение трех дней.

По теме

Доследственная проверкаУтонул
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2