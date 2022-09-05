Тело мужчины нашли рыбаки в Бердском заливе
Видимых признаков насильственной смерти следователи не обнаружили
Тело мужчины нашли в воде в акватории Бердского залива в субботу, 3 сентября 2022 года. СК по Новосибирской области начал доследственную проверку.
По информации регионального следственного управления СК, личность погибшего уже установили:
— Погибший — мужчина 1974 года рождения, видимых признаков насильственной смерти нет, — рассказала НГС старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Кристина Зязева.
По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Ранее НГС писал о том, что спасатели нашли в воде тело пропавшего 6-летнего мальчика: его искали в течение трех дней.