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Удар молнии в дом, гром и затопленные дороги: в Новосибирске второй день подряд непогода

В дом на Забалуева, 92 попала молния

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Многие новосибирцы слышали гром

Многие новосибирцы слышали гром

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В Новосибирске второй день подряд бушует природа. 8 августа вечером снова начался дождь, хотя лужи еще не высохли после вчерашнего потопа. Вчера сильнее всего пострадал Академгородок, в котором даже машины ушли под воду.

Как сообщили в группе «АСТ-54», в здание на Забалуева, 92 попала молния. Как сообщила читательница НГС, которая позвонила в службу 051, жалоб на отключение электричества в доме не поступало.

Следующие 3 дня в Новосибирске будет тепло, но дождливо. Как объясняют синоптики, в ближайшее время сохранится северо-западный ветер, а значит из города не уйдет смог.

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