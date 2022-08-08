Удар молнии в дом, гром и затопленные дороги: в Новосибирске второй день подряд непогода

В Новосибирске второй день подряд бушует природа. 8 августа вечером снова начался дождь, хотя лужи еще не высохли после вчерашнего потопа. Вчера сильнее всего пострадал Академгородок, в котором даже машины ушли под воду.

Как сообщили в группе «АСТ-54», в здание на Забалуева, 92 попала молния. Как сообщила читательница НГС, которая позвонила в службу 051, жалоб на отключение электричества в доме не поступало.