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Тема дняНовосибирцам пообещали жару до +29 градусов
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Жара и грозы: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды на этой неделе

Несмотря на жару до +29 градусов, позагорать не удастся из-за дождя

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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске по-прежнему высокий — он составляет 6 баллов из 10

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске по-прежнему высокий — он составляет 6 баллов из 10

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Следующие 3 дня в Новосибирске будет тепло, но дождливо. Как объясняют синоптики, в ближайшее время сохранится северо-западный ветер, а значит из города не уйдет смог.

8 и 9 августа в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы, 10 и 11 августа днем — преимущественно без осадков.

— Ветер сохранится северо-восточного направления, 4–9 м/с. Местами порывы до 14 м/с, — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Ночью 9 августа ожидается температура +13... +15 градусов, днем — +27... +29. Чуть теплее ночь обещают 10 августа: температура составит +14... +15 градусов, днем — +27... +29.

11 августа ночью синоптики прогнозируют +14... +16 градусов, днем — +25... +27.

В Новосибирске сохраняется смог, по данным сервиса airvoice.io, уровень загрязнения воздуха составляет 6 баллов из 10. По словам синоптиков, это связанно с пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе. В ближайшие дни ветер не изменится.

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