Жара и грозы: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды на этой неделе

Следующие 3 дня в Новосибирске будет тепло, но дождливо. Как объясняют синоптики, в ближайшее время сохранится северо-западный ветер, а значит из города не уйдет смог.

8 и 9 августа в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы, 10 и 11 августа днем — преимущественно без осадков.

— Ветер сохранится северо-восточного направления, 4–9 м/с. Местами порывы до 14 м/с, — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.