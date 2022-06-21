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Следователи начали проверку после гибели мужчины на Гусинобродском шоссе

Ему было 46 лет

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Погибшему было 46 лет

Погибшему было 46 лет

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В Новосибирске умер мужчина, который накануне, 20 июня, выпал из окна восьмого этажа. Это произошло в Дзержинском районе города на Гусинобродском шоссе, 11.

— Мужчина, 46 лет, скончался. Проводится уголовно-процессуальная проверка, — сообщили НГС в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

О том, что под окнами дома на Гусинобродском шоссе обнаружили мужчину, в редакцию сообщили местные жители. В полиции рассказали, что пострадавшего увезли в больницу.

В начале июня из окна 25-этажки на Залесского выпал молодой парень. Ему было 22 года.

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