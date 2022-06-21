Следователи начали проверку после гибели мужчины на Гусинобродском шоссе
Ему было
3 652
В Новосибирске умер мужчина, который накануне,
— Мужчина, 46 лет, скончался. Проводится уголовно-процессуальная проверка, — сообщили НГС в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.
О том, что под окнами дома на Гусинобродском шоссе обнаружили мужчину, в редакцию сообщили местные жители. В полиции рассказали, что пострадавшего увезли в больницу.
В начале июня из окна 25-этажки на Залесского выпал молодой парень. Ему было 22 года.